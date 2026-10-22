Adım adım takip etti! İşe giderken peşine takılanı görünce şaşırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayburt’ta şehir merkezine inen bir tilki, işe gitmek için evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu’nun peşine takıldı.
Bayburt’ta sabah saatlerinde yaşanan ilginç karşılaşma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu, bina çevresinde dolaşan tilkiyle karşılaştı. Tilkinin aç olacağını düşünen Ahıskalıoğlu, sokak kedileri için bırakılan ekmekten hayvana verdi. Karnı tok olan tilki, verilen ekmeği yemeyip araçların ve çardağın çevresinde dolaşarak Ahıskalıoğlu'nu takip etmeye devam etti.
Merdivenlerden inerken peşinden gelen tilkiyi ürkütmeden uzaktan cep telefonuyla kayda alan Ahıskalıoğlu, "Hiç çekinmeden benimle geliyorsun. Merdivenleri galiba beraber ineceğiz. Gel bakalım, gel beraber işe gidelim" dedi. Bir süre Ahıskalıoğlu'nun peşinden ayrılmayan tilki, şehir merkezindeki kalabalıktan korkup, geldiği yönden dağlık alana geri döndü.
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