Yeni bir ittifak doğuyor! Mekke’den sonra şimdi de Bedir

Savunma sanayisinde dört ülkeyi buluşturan kritik imza dün Doha’da atıldı. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya “Bedir Mutabakatı” ile askerî üretimden savunma teknolojilerine, AR-GE’den teknik eğitime uzanan geniş bir iş birliği için düğmeye bastı. Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın ardından gelen bu adım, bölgesel savunma iş birliklerine yeni bir boyut kazandırdı. Gözler şimdi dört ülkenin ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanında atacağı adımlara çevrildi.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Bedir Mutabakat Zaptı”, Katar’ın başkenti Doha’da imzalandı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Katar ziyareti kapsamında gerçekleştirilen imza töreninde, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf da yer aldı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

ORTAK PROJELER GELECEK

Bedir Mutabakatı, dört ülkenin askerî üretim kapasitelerini bir araya getirmeyi, savunma sanayisindeki imkânlarını geliştirmeyi ve ortak projelerin önünü açmayı hedefliyor. Mutabakat kapsamında teknik askerî eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve savunma teknolojileri alanlarında iş birliğinin desteklenmesi öngörülüyor. Ülkelerin birbirini tamamlayan sanayi altyapılarından yararlanmasıyla üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Söz konusu girişimle modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Dolunay anlamına gelen “Bedir” adını taşıyan mutabakat, askerî iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve endüstriyel açıdan da önem taşıyor. Buna göre her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek, müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecek.

Mekke İttifakı’nın ardından gündeme gelen Bedir Mutabakatı, Türkiye’nin savunma alanındaki uluslararası iş birliklerini derinleştirme çabalarının yeni bir adımı oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı ortak savunmayı esas alırken Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya’yı buluşturan Bedir Mutabakatı, savunma sanayisi, ortak üretim ve teknoloji geliştirmeye odaklanıyor. Mutabakatın somut sonuçları, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler ve yatırımlarla netleşecek.