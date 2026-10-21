Firari Mahiroğlu’nun sesi kesildi

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma devam ederken Mahiroğlu’nun halkı kışkırtıcı çağrılar yaptığı belirlendi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü. Dosyadaki beyan ve kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı kaydedildi. Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği, mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu bilgisine ulaşıldı.