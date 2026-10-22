Kurumlara acil koduyla çağrı yapıldı: Dijital saldırılara karşı siber güvenlik alarmı!
İki kritik PHP güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından dünya siber saldırılara karşı teyakkuza geçti. Güvenlik önlemlerini aşmak için yeni yöntemler geliştiren saldırganlara karşı Türkiye'de de ulusal güvenlik taraması başlatıldı. Şifre olmadan sistemlere uzaktan erişim sağlanabilmesi riski nedeniyle kurumlara acil güncelleme çağrısı yapıldı. Güncelleme yapmayan internet sitelerinin saldırılara karşı savunmasız kalabileceği uyarısında bulunuldu.