Kurumlara acil koduyla çağrı yapıldı: Dijital saldırılara karşı siber güvenlik alarmı!

ŞİFRE OLMADAN SİSTEMLERE ERİŞİM RİSKİ: CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen iki güvenlik açığının, saldırganların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına imkan tanıyabildiği belirtildi. Her iki açığın risk seviyesi 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirilirken, WordPress, Drupal ve Joomla gibi PHP tabanlı sistemleri kullanan internet sitelerinin de etkilenebileceği kaydedildi.