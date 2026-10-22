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Dünya Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
Dünya

Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Havalimanında oluşan hasarın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’nın 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda yaşamını yitiren kişinin ülkede ikamet eden yabancı uyruklu biri olduğu bildirildi.

Yaralanan 8 kişinin tedavi için derhal hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve kim tarafından düzenlendiği konusunda bilgi paylaşılmadı.

Yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelere ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın doğusunda 4 İHA imha edildi

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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