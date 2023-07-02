Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı

2008 yılında faaliyete geçen Tianjin merkezli Airbus A320 serisi Asya son montaj hattı, Airbus’ın Avrupa dışındaki ilk sivil uçak son montaj hattıdır. 2009 yılında ilk A320 uçağının teslimatının yapılmasından bu yana, montaj hattı 14 yıldır başarılı bir şekilde hizmet veriyor ve bugüne kadar 600’den fazla uçak teslim etti.

Airbus, ilk kez Çin’den Avrupalı müşteriye uçak teslim etti

Ayrıca, Tianjin’deki Airbus A320 serisi uçaklar için ikinci bir son montaj hattı projesinin bu yılın dördüncü çeyreğinde inşa edilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Çin’deki beşinci temsilcisi olan Chengdu Başkonsolosluğu haziran ayında hizmete açıldı. Mert Tokman ise ilk Chengdu Başkonsolosu oldu. 200 milyondan fazla insan barındıran bu bölgenin, 2 trilyon dolara yaklaşan toplam ekonomik büyüklüğü bulunuyor. Dev pandaların yaşam alanı olan bölge, doğal güzellikleri, yüksek dağları, ovaları, tarihi ile tanınıyor.

İlginizi çekebilir→ Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO