Tamar Tanrıyar 3 aylık suskunluğunu bozdu! Haber ticareti ve şantaj odaklı rant rezaleti… Ağırel’in kim olduğunu herkes öğrenecek

Gazeteci Tamar Tanrıyar, üç aylık suskunluğunun ardından yayımladığı yeni videoyla gündeme döndü.

Özgür Özel, Mustafa Sarıgül ve Murat Ağırel hakkında açıklamalarda bulunacağını duyuran Tanrıyar, ilk bölümde Murat Ağırel’i hedef gösterdi.

Tanrıyar paylaşımına, “Herkes Murat Ağırel’in kim olduğunu öğrenecek” başlığını attı.

AĞIREL ALMANYA MERKEZLİ SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

Tanrıyar’ın açıklamaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Almanya merkezli kara para aklama soruşturmasının ardından geldi.

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel, “suç örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla 19 Ekim 2026’da tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Dosyada iki Alman vatandaşının, K.P. ve M.B.’nin, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasına ilişkin birtakım bilgi ve belgeleri Ağırel’e ulaştırdığı öne sürülüyor.

Soruşturmadaki suçlamalara göre söz konusu bilgi ve belgeler yargı makamlarına teslim edilmek veya haberleştirilmek yerine iddiaların merkezindeki Sarıgül ailesine ulaştırıldı.

TANRIYAR’DAN ÇOK AĞIR “HABER TİCARETİ” SUÇLAMASI

Tanrıyar ise yayımladığı videoda meseleyi daha da ileri taşıyarak bazı gazetecilerin iş insanları hakkında topladığı dosyaları şantaj amacıyla kullandığını öne sürdü.

Tanrıyar şunları söyledi:

“Önce iş insanlarının açıklarını buluyorlar. Sonra kapıları çalınıyor, ‘Elimizde bunlar var’ diyor, götür malı, sonra sus.”

Şantaja boyun eğmeyen kişilerin ise haber dosyalarının konusu haline getirildiğini ileri süren Tanrıyar, çok sayıda dosya toplandığını ancak bunların yalnızca küçük bir bölümünün kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Tanrıyar, “4-5 kişi 30-40 dosya bulsa, bunun da sadece dördünü yayınlasa ‘Biz dosya habercisiyiz’ diye hava atarlar, arkadan malı götürürler” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLİK KILIFI ALTINDA HABER TİCARETİ”

Tanrıyar, ortaya attığı suçlamaları “gazetecilik kılıfı altında haber ticareti” sözleriyle tanımladı.

Basın özgürlüğünün bu tür faaliyetlerin üzerini örtmek amacıyla kullanıldığını ileri süren Tanrıyar, şöyle devam etti:

“Sonra da basın özgürlüğü diye toplu halde halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ama işte ilk bombası patlayan da Murat Ağırel oldu biliyorsunuz.”

Tanrıyar’ın şantaj ve haber ticaretine ilişkin sözleri kendi iddia ve değerlendirmeleri niteliğinde bulunuyor.

“ALMANLARLA BU DÜZEN BOZULDU”

Tanrıyar, Ağırel hakkındaki iddiaların Almanya bağlantısının ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandığını öne sürdü.

“Türkiye’de bu işi iyi yürütüyorlardı ama Almanlarla bu düzen bozuldu” diyen Tanrıyar, Almanya’daki isimlere yönelik açıklamalara da karşılık vereceğini söyledi.

ALMANYA’DA YENİ ÇEKİM YAPTI

Tanrıyar’ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de henüz yayımlanmamış yeni görüntülere ilişkin oldu.

Almanya’daki kişilerle temas kurduğunu ve çekim yaptığını açıklayan Tanrıyar:

“Onlara bir sürprizim var. Daha yeni ulaştım ve çekim yaptım Almanlarla. Ya öyle alıp tutarsanız sizi böyle patlatırım işte.”

ifadelerini kullandı.

Tanrıyar, görüştüğü kişilerin açıklamalarının yurt dışında da izlenmesini istediğini belirterek, röportajın formatına ilişkin dikkat çekici bir ayrıntıyı da paylaştı.

SORULAR İNGİLİZCE, CEVAPLAR ALMANCA OLACAK

Tanrıyar’ın aktardığına göre Almanya’da görüştüğü kişiler, açıklamalarının uluslararası kamuoyuna ulaşması amacıyla soruların İngilizce sorulmasını, cevapların ise Almanca verilmesini istedi.