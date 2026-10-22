2.94 promil alkollü sürücünün sözleri pes dedirtti! Önce tehdit etti, sonra çorba içmeye çağırdı

Bursa’da alkollü sürücünün karıştığı kaza sonrası yaşananlar dikkat çekti.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mekki C. yönetimindeki 16 BIF plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada otomobilin lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gazeteciyi tehdit etti

Olayı görüntüleyen gazeteciyi gören alkollü Mekki C. gazeteciye dönerek, "Sana şimdi buradan bir tekme atarım. Benim lokantam var, gel çorba içelim" dedi. Ayakta duramayan alkollü sürücü, polisin de yardımıyla ekip otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise otoparka çekildi.