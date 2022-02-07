Elon Musk'ın teklifine ret! Tesla'lar için şok kararı verdiler

Elon Musk'ın Tesla'yı güçlendirme planlarının önemli bölümlerinden biri Hindistan idi. Musk uzun süredir Hint yetkililer ile iletişim kurarak dünyanın en yüksek nüfuslu ikinci ülkesine giriş yapmak istiyordu. Şu anda Hindistan'da bulunan küçük EV otomobillere verilen teşvik, Tesla için muhtemel bir üretim artışı sağlayacaktı.

Fakat Elon Musk'ın bu uğraşlarına rağmen Hindistan hükümeti duruşunu bozmadı. Yerel hükümetten gelen açıklamaya göre Tesla, bahsi geçen vergi desteklerinden yararlanamayacak. Dolaylı Vergiler ve Gümrük Merkez Kurulu Başkanı Vivek Johri, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Tesla'nın başvurusunu yakından inceleyerek isteklerinin geçerli olup olmadığını kontrol ettik. Fakat dışarıda gerçekleşen üretim, bizim ülkemizin yapısına göre, vergilendirilmek durumda. Eğer vergi desteği bekleniyorsa Hindistan'a yatırım yapılmalı."

Mercedes-Benz ve Volkswagen Grubu ülkede

Elon Musk ise bu durumun tersini düşünüyor. Musk, ithal EV modellerin vergilerinin yüzde 100'e yakın bir oranda düşürülmesi ile Tesla'nın Hindistan sınırlarına girebileceğini söylemişti. Hatta yöneticiye göre Tesla'nın bölgede başarılı olabilmesinin tek şartı bu vergi desteği.

Bazı Hindistan yerel hükümetlerinin ise açık açık Musk ve Tesla'yı kendi bölgelerine davet ettiği biliniyor. Bu yerel yönetimler vergi kararları alamadığı için Musk'ın üretimi parçalı olarak kendilerine ait bölgelerde yapması gerektiği görüşünde. Musk ancak bu şekilde Tesla'yı Hindistan'da vergilenmeden kurtarabilecek.

Bu esnada Mercedes-Benz ve Volkswagen Grubu'nun Hindistan'a hızlı bir giriş yaptığını hatırlatmakta fayda var.