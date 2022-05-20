  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk'ın serveti yüzde 20 (50 milyar dolar) azaldı! Sebebine çok şaşıracaksınız
Dünya

Elon Musk'ın serveti yüzde 20 (50 milyar dolar) azaldı! Sebebine çok şaşıracaksınız

Bloomberg, ABD'li milyarder Elon Musk'ın geçen ay yaklaşık 50 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 09:38:00 -
Elon Musk'ın serveti yüzde 20 (50 milyar dolar) azaldı! Sebebine çok şaşıracaksınız

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 49 milyar dolardan fazla kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk zenginler listesinin başında kalmaya devam ediyor, ancak serveti nisan ayının başından bu yana kabaca beşte bir oranında küçüldü ve şu anda 209,9 milyar dolara düştü.

Bu kaybın kısmen Tesla hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklandığı iddia edildi. Bu da bu yıl en düşük seviyeye düşerek Musk'ı yaklaşık 12,3 milyar dolardan mahrum etti.

Tesla hisseleri, Nisan ayında yüzde 19 değer kaybettikten sonra Mayıs ayında yüzde 18,5 oranında değer kaybetti.

Twitter hisseleri de çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybetti ve perşembe günü düşmeye devam etti.

Bu ay şimdiye kadar yüzde 24,8 düşen hisseler, geçen ayın yüzde 26.7'lik kazancının neredeyse tamamını geri götürdü.

4 Nisan'da Musk, Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip olduğunu açıkladı ve 14 Nisan'da sosyal ağı 44 milyar dolar veya hisse başına 54,2 dolar karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu.

Twitter'ın yönetim kurulu başlangıçta Musk'ın devralmasına izin vermeye meyilli değildi, ancak 25 Nisan'da sosyal ağ tarafların bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay