  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Elon Musk, Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi
Teknoloji

Elon Musk, Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, insanoğlunun Kızıl Gezegen Mars'a yapacağı yolculuk için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 22:57:00 -
Elon Musk, Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi

SpaceX adlı uzay taşımacılık şirketinin sahibi olan Musk, SpaceX tarafından geliştirilen tamamen yeniden kullanılabilir fırlatma aracı olan Starship'le ilgili tweetler atarken, Mars yolculuğunu açıkladı.

Starship'in özelliklerini sıralayan Musk, "Bir gün Starship bizi Mars'a götürecek" diye yazdı.

"2028 belki"

O sırada bir Twitter kullanıcısı "Elon, Mars'ın üzerinde bir insan varlığını ne zaman görüyorsun?" diye sordu.

"2028'te belki" diyen Musk, "Ancak büyük ihtimalle 2033" diye noktayı koydu.

"ELON MUSK'IN MARS'I FETHİ UZAYLILARI ÖLDÜREBİLİR"

ELON MUSK, KENDİSİNİ "MARS İMPARATORU" İLAN ETTİ

Space Mag Türkiye / Teknoloji

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

yaw he he
Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini
Ekonomi

Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il..
İslam Memiş altın alacakları uyardı: Altına aman dikkat edelim! Bugünün fırsatçıları....
Ekonomi

İslam Memiş altın alacakları uyardı: Altına aman dikkat edelim! Bugünün fırsatçıları....

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüşle ilgili yeni tahminlerde bulundu. İslam Memiş, özellikle altın fiyatl..
Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin
Gündem

Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Hatay'da Gazeteci Şirin Payzın, yayın yaptı. Payzın, deprem bölgesi Antakya'dan bağlandığı canlı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23