  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri’nden sert tepki! “Taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz”

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor
Teknoloji Elon Musk Güneş'in önünü kapatacak!
Teknoloji

Elon Musk Güneş'in önünü kapatacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elon Musk Güneş'in önünü kapatacak!

Elon Musk, küresel ısınmayı azaltmak amacıyla “uydularla Güneş’i engelleme” fikrini ortaya attı.

Elon Musk, küresel ısınmayı azaltmak amacıyla “uydularla Güneş’i engelleme” fikrini ortaya attı.

Musk’ın planına göre, Güneş enerjisiyle çalışan çok sayıda yapay uydu takımyıldızı Dünya yörüngesine gönderilecek.

Musk, kendi platformu X’te yaptığı paylaşımda, yapay zekâ destekli bu uyduların Dünya’ya ulaşan güneş ışınlarının miktarında küçük ayarlamalar yaparak küresel ısınmayı sınırlayacağını açıkladı.

Musk’ın gönderisi kısa sürede büyük yankı uyandırdı; kullanıcıların bir kısmı fikri desteklerken, bir kısmı uygulanabilirliğini sorguladı veya olası sonuçlarından endişe duyduklarını belirtti.

Ancak bilim insanları, Musk’ın bu fikrinin iklim sistemine ve milyarlarca insanın yaşamına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Berlin’deki Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi’nde fosil yakıt ekonomisi programı direktörü Lili Fuhr, fikri “spekülatif” olarak nitelendirdi.

Fuhr, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Güneş mühendisliği öngörülemezdir ve bu fikir kırılgan iklim sistemimizi altüst edebilir,” dedi.

Fuhr, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelecekte bu tür jeomühendislik uygulamaları, milyarlarca insanın yaşamını ve haklarını tehdit edecektir.”

Ayrıca şu uyarıda bulundu:

“Bu fikir bir gün hayata geçirilirse, durdurmak ya da askıya almak mümkün olmaz. Böyle bir durumda ani sıcaklık artışları veya küresel ısınmanın iki katına çıkması riski doğar.”

Musk’a, bu uyduların mevsimsel değişiklikleri gözeterek dünyanın her yerinde adil ve hassas enerji ayarlamaları yapmasının nasıl garanti edileceği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

“Küresel ısınmayı önlemek ya da aşırı soğumayı engellemek için yalnızca küçük ayarlamalara ihtiyacımız olacak.”

Ancak Musk, Güneş ışınlarının büyük kısmını engellemenin, sıcaklıklarda ani düşüşe ve Dünya’nın bir “buz topuna” dönüşmesine yol açabileceğini de kabul etti.

Musk, bu görevde yapay zekânın tam olarak ne rol oynayacağını açıklamadı, ancak Daily Mail’in aktardığına göre, AI muhtemelen Dünya’ya ulaşmasına izin verilecek ışın miktarını yönetecek.

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!
Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Gündem

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Hareket halindeki aracın üzerine uzaydan düştü!
Hareket halindeki aracın üzerine uzaydan düştü!

Dünya

Hareket halindeki aracın üzerine uzaydan düştü!

Uzayda gizemli hızlanma! Güneş Sistemi dışından gelen "3I/Atlas" bilim insanlarını şaşırttı
Uzayda gizemli hızlanma! Güneş Sistemi dışından gelen “3I/Atlas” bilim insanlarını şaşırttı

Dünya

Uzayda gizemli hızlanma! Güneş Sistemi dışından gelen “3I/Atlas” bilim insanlarını şaşırttı

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi
Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Dünya

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdullah

babanın mı malı  bu çok hain ve alçak bir adam

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23