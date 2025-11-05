Elon Musk Güneş'in önünü kapatacak!

Elon Musk, küresel ısınmayı azaltmak amacıyla “uydularla Güneş’i engelleme” fikrini ortaya attı.

Musk’ın planına göre, Güneş enerjisiyle çalışan çok sayıda yapay uydu takımyıldızı Dünya yörüngesine gönderilecek.

Musk, kendi platformu X’te yaptığı paylaşımda, yapay zekâ destekli bu uyduların Dünya’ya ulaşan güneş ışınlarının miktarında küçük ayarlamalar yaparak küresel ısınmayı sınırlayacağını açıkladı.

Musk’ın gönderisi kısa sürede büyük yankı uyandırdı; kullanıcıların bir kısmı fikri desteklerken, bir kısmı uygulanabilirliğini sorguladı veya olası sonuçlarından endişe duyduklarını belirtti.

Ancak bilim insanları, Musk’ın bu fikrinin iklim sistemine ve milyarlarca insanın yaşamına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Berlin’deki Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi’nde fosil yakıt ekonomisi programı direktörü Lili Fuhr, fikri “spekülatif” olarak nitelendirdi.

Fuhr, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Güneş mühendisliği öngörülemezdir ve bu fikir kırılgan iklim sistemimizi altüst edebilir,” dedi.

Fuhr, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelecekte bu tür jeomühendislik uygulamaları, milyarlarca insanın yaşamını ve haklarını tehdit edecektir.”

Ayrıca şu uyarıda bulundu:

“Bu fikir bir gün hayata geçirilirse, durdurmak ya da askıya almak mümkün olmaz. Böyle bir durumda ani sıcaklık artışları veya küresel ısınmanın iki katına çıkması riski doğar.”

Musk’a, bu uyduların mevsimsel değişiklikleri gözeterek dünyanın her yerinde adil ve hassas enerji ayarlamaları yapmasının nasıl garanti edileceği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

“Küresel ısınmayı önlemek ya da aşırı soğumayı engellemek için yalnızca küçük ayarlamalara ihtiyacımız olacak.”

Ancak Musk, Güneş ışınlarının büyük kısmını engellemenin, sıcaklıklarda ani düşüşe ve Dünya’nın bir “buz topuna” dönüşmesine yol açabileceğini de kabul etti.

Musk, bu görevde yapay zekânın tam olarak ne rol oynayacağını açıklamadı, ancak Daily Mail’in aktardığına göre, AI muhtemelen Dünya’ya ulaşmasına izin verilecek ışın miktarını yönetecek.