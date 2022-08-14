Elon Musk bitcoin açıklaması: Her sabah alışkanlığımdan kurtulmak istiyorum

Elon Musk açıklama

Elon Musk, her sabah bu alışkanlığından kurtulmak istiyor: ‘Birçok insanın bunu yaptığından şüpheleniyorum'

Musk programda “Birçok insanın yaptığından şüphelendiğim kötü bir alışkanlığım var: Sabahları hemen telefonumu kontrol etmek. Aslında bu korkunç bir alışkanlık” dedi.

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Musk, daha önce Alman otomobil dergisi Auto Bild’e her günün ilk 30 dakikasını e-postaları kontrol ederek geçirdiğini söylemiş ve bu alışkanlığından da vazgeçmek istediğini belirtmişti.

Musk, “Çalışmaya ve daha iyi durumda olmaya ihtiyacım var. Yani, uyanır uyanmaz hemen telefonuma bakmaktan en az 20 dakika egzersiz yapmaya geçeceğim, sonra telefona bakacağım” diyor.

IDC Research’ün bulgularına göre, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık %80′i, uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor . CNBC’ye göre ise bu rutini değiştirmek muhtemelen daha sağlıklı. Çünkü araştırmalar erken saat antrenmanlarının üretkenliği de artırabileceğini gösteriyor. 2019′da British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan bir araştırma günlük belirli düzeydeki sabah egzersizinin katılımcıların kısa süreli hafızasını, dikkatini ve karar vermesini geliştirdiğini buldu.

Genellikle sabaha karşı 03.00 gibi yatan ve sabah 9:30′da uyanan Musk, akıllı telefon alışkanlığının biraz endişeden doğduğunu söyledi. Uyurken şirketle ilgili acil durumları kaçırmadığından emin olmak istiyor.

Musk, “SpaceX ve Tesla’yı çalıştırıyorum, bu yüzden genellikle bir gecede olan bir tür şey var” diyor.

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Elon Musk Twitter'da yine açıklama yapmıştı...

Çarpıcı açıklamalar yaparak pek çok kez gündem olan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, bu kez ise Twitter’da “ Kasetimi gördünüz mü?” ifadesiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti...

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’da dikkatleri üzerine toplamak amacıyla yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekleyerek “ Kasetimi gördünüz mü?” ifadesini yayınladı.

‘Kötü bir espri’

Bu paylaşım 577 bin beğeni alsa da pek çok kullanıcı, Musk’ın tweetini “Şu ana kadar görülen en iyi tık (beğeni) alma tuzağı” olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar da “O kadar kötü bir espri ki yarın Twitter’ı satın alsam Musk’ın platformu kullanmasını yasaklardım” ifadesini paylaştı.