Elon Musk Avrupa Birliği'ni karşısına aldı!

AB yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Twitter'ın yakın bir zaman içinde AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından ayrılacağı belirtildi.

Bir AB yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın dezenformasyonla mücadeleye yönelik gönüllü bir AB uygulama kuralından çekilebileceğini, ancak bu hareketin Avrupa'dan çıkacağı anlamına gelmediğini söyledi.

ŞİRKETLERİN DÜZENLİ OLARAK BİLGİ VERMESİ ZORUNLU KILINMIŞTI

Avrupa Komisyonu geçen yıl kuralları güçlendirerek şirketlerin dezenformasyon aktörlerinden ne kadar reklam geliri elde ettiklerine dair veriler içeren düzenli ilerleme raporları sunmalarını zorunlu kıldı.

Yeni yükümlülükler arasında, kabul edilen veya reddedilen siyasi reklamların sayısı veya değeri ile tespit edilen manipülatif davranış örnekleri hakkında bilgi verilmesi de yer alıyor.

Twitter'ın kuralları terk edeceğine dair işaretler verdiğini söyleyen AB yetkilisi, şirketin son zamanlarda çok fazla çaba sarf etmediği için bunun büyük bir fark yaratmadığını da sözlerine ekledi.

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