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Dünya Elon Musk acımadı! Kendisine mektup gönderen Kadirov'u rezil etti
Dünya

Elon Musk acımadı! Kendisine mektup gönderen Kadirov'u rezil etti

Ünlü iş insanı Elon Musk, kendisine mektup göndererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savunan Rus kuklası Ramazan Kadirov'u rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 08:35:00 -
Elon Musk acımadı! Kendisine mektup gönderen Kadirov'u rezil etti

Teknoloji milyarderi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düelloya davet etti ve teke tek dövüşe çağırdı. Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov'dan Musk'a yanıt geldi. Sosyal medya platformu Telegram’dan Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğitim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz.” açıklamasını yaptı. Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti.

Kadirov’un mesajından sonra ise Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi ve Çeçen liderin açıklamalarına cevap verdi.

Musk, Kadirov’a verdiği cevapta, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim.” dedi.

Öte yandan Elon Musk, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana Ukrayna'yı destekleyen adımlar attı. Musk, SpaceX'in Starlink uydularını Ukrayna'ya gönderdi ve internet kesintisini aşmak için onlarca yeni uydu fırlattı.

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