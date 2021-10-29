Elmalı Tart nasıl yapılır?

Gününüzü güzelleştirmek için en güzel elmalardan nefis bir Elmalı Tart tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Yarım paket oda sıcaklığında tereyağı yada margarin (125 gr)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Elmalı Harç için:

4 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

Pudra Şekeri

Yapılışı

İlk olarak elmalı iç harcını hazırlayacağız. Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelim. Tarçını ve şekeri de ekleyip pişirelim ve ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elimizle karıştıralım. Kabartma tozu ve unu yavaşça ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Hamuru 20 dk kadar dinlenmeye bırakalım. Hamur ve iç harcını tart kalıbına yerleştirelim. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayıralım. Kalan hamurdan orta boy borcam tepsisi veya tart tepsisi kadar oklava ile açalım. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı döküp yayalım. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyalım. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.