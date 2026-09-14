Elmalı kurabiye isteyen yapsın! İçinde tarçın bile var: Sayesinde daha sağlıklı olur! Hazırlığı için bunlar gerekir

Son dönemde herkesin en fazla yaptığı kurabiye tarifi dikkat çekiyor. Malzemelerine dair en çok merak edilen soruların cevaplarını yanıtlıyoruz. Çeşitli kurabiyeler karşısında adeta rakip olarak yer alan sağlıklı nefis ve kıyır kıyır bir elmalı kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan malzeme listesi aşağıdadır: