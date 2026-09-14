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Kadın - Aile Elmalı kurabiye isteyen yapsın! İçinde tarçın bile var: Sayesinde daha sağlıklı olur! Hazırlığı için bunlar gerekir
Kadın - Aile

Elmalı kurabiye isteyen yapsın! İçinde tarçın bile var: Sayesinde daha sağlıklı olur! Hazırlığı için bunlar gerekir

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Elmalı kurabiye isteyen yapsın! İçinde tarçın bile var: Sayesinde daha sağlıklı olur! Hazırlığı için bunlar gerekir

Son dönemde herkesin en fazla yaptığı kurabiye tarifi dikkat çekiyor. Malzemelerine dair en çok merak edilen soruların cevaplarını yanıtlıyoruz. Çeşitli kurabiyeler karşısında adeta rakip olarak yer alan sağlıklı nefis ve kıyır kıyır bir elmalı kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan malzeme listesi aşağıdadır:

Elmalı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı pudra şekeri
125 gr yumuşak tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı nişasta
Aldığı kadar un
Arası için;

1 çay kaşığı tarçın
8 yemek kaşığı şeker
1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz
4 adet elma
Üzeri için;

1 çay bardağı pudra şekeri

Elmalı Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmaları soyup rendeleyin. Tavada şeker ile suyu bitene kadar pişirin.Tarçın ve cevizi ekleyip soğumaya bırakın.
Hamur için; tüm malzemeleri karıştırıp kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Merdane yardımıyla açıp yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin. İçine elmalı harçtan koyup D şeklinde kapatın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve 170 derecede hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Pudra şekeri serperek servis yapın.

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