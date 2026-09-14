Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında LGBT derneklerine yönelik başlatılan operasyonları gündemine taşıdı.

Karahasanoğlu: Hani nerede desteğiniz?

Saadet Partisi, Milli Gazete ve Yeni Asya’nın geçmişte aile yapısının korunması ve LGBT faaliyetlerine karşı tedbir alınması yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, operasyonların ardından bu çevrelerden destek açıklaması gelmemesini eleştirdi.

Karahasanoğlu, Milli Gazete ve Yeni Asya’nın internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini ancak operasyonu destekleyen bir açıklamaya rastlamadığını belirterek, “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz? Niçin?” ifadelerini kullandı.

Yazar, yazısının sonunda söz konusu çevrelerin LGBT’ye karşı olduklarını bildiğini de özellikle belirterek, eleştirisinin operasyonlar karşısındaki sessizliğe yönelik olduğunu kaydetti.

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