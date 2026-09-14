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Kadın - Aile Saça zarar veren modeller: Çoğu kişi farkında bile değil! Hafife almayın sakın, satın alırken bir kez daha düşünün
Kadın - Aile

Saça zarar veren modeller: Çoğu kişi farkında bile değil! Hafife almayın sakın, satın alırken bir kez daha düşünün

Yeniakit Publisher
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Saça zarar veren modeller: Çoğu kişi farkında bile değil! Hafife almayın sakın, satın alırken bir kez daha düşünün

Saçlarınızı şekilden şekle sokuyorsanız biraz sakin olmanız gerekecek. Ve bazı saç modelleri size çok yakışsa da saçlarınıza zarar veriyor olabilir. Çoğu kişi farkında bile değil ama maşa saçlara zarar veriyor. Hafife almayın sakın saç modelleri denenmek istendiğinde de dikkatli olunması son derece önemli.Saç maşası yüksek ısı ve yanlış kullanım nedeniyle saç tellerinin nemini kaybetmesine, kırılmasına ve yanmasına neden olur. İşte farkında olmayabileceğiniz ve saçlarınıza zarar veren bazı saç modelleri.

Saçlarınızı şekilden şekle sokuyorsanız biraz sakin olmanız gerekecek. Çünkü bazı saç modelleri size çok yakışsa da saçlarınıza zarar veriyor olabilir. Sağlıklı ve dayanıklı saç telinin en iyi bakımını sağlayan ürünler kullanmanıza rağmen saçlarınız yıpranıyorsa tercih ettiğiniz saç modelleri, saça zarar veren modeller arasında olabilir. Saçların sağlığı ve bakımı için açık bırakılması gerekir. Ancak sıcak yaz günlerinde bu durum söz konusu olmazken değişik saç modelleri denenmek istendiğinde de dikkatli olunması son derece önemlidir.

Bir Saç Düşmanı Krepe

Saçların kabarması artık 90’lardan kalma bir etki yaratsa da bazı saç modellerinde hala saçlara krepe yapmak tercih ediliyor. Bunun için ne yaparsanız yapın saçlarınızın yıpranmasının önüne geçemezsiniz. Bu yüzden saçlarınıza krepe yapmaktan kaçının ve artık doğal olan halini tercih edin. Abartılan krepe uygulaması saça zarar veriyor.

Saç Yakıcı Maşa

Maşa ve fön uygulaması da saçlara zarar veren işlemler arasında bulunuyor. Saçların yanmasına neden olan ve sürekli kullanımda koparak incelmesine yol açan bu uygulamalardan kaçınmanız son derece önemlidir. Maşa ve fön saçlarınızın kırılıp yanmasına neden olur. Uygulamalardan önce saçlarınıza serumla bakım yapmanız son derece önemlidir.

Sımsıkı Toplanan Saçlar

Sımsıkı toplanan atkuyruğu saçlar ya da topuzlar saça zarar verir. Özellikle saç köklerine zarar veren bu şekilde toplama saçlarınızın kökünden kopmasına neden olabilir. Saçların sıkı biçimde toplanması aynı zamanda baş ağrısına da neden olur.

Sıkı Örgüler

Sıkı toplamak gibi sıkı örgüler de saça zarar verir. Özellikle çocukların saçlarını sıkı sıkı örmek saçların kırılmasına ve incelmesine neden olur. Saçları kıran örgü işi, bol yapıldığında saça zarar vermez. Sımsıkılı örülen, özellikle ince ince örülen saçlar söz konusu olduğunda saçların ciddi derece kırılmaya eğilim göstermesi söz konusu oluyor.

Aşırı Saç Boyamak

Saçların aşırı boyanması ve sık sık renk açıcı uygulanması da saçlara zarar veren uygulamalar arasındadır. Saç bakımında en iyi ürünlerin seçilmesi için özen gösterseniz bile çok sık saç boyamanız saçlarınızın zayıflamasına ve incelmesine neden olur.

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