Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

"MÜŞTERİLERİMİZ EŞİMLE GİDİP ÜRÜNLERİ DALINDAN TOPLUYOR" Bölgeye İstanbul'dan da yoğun ziyaretçi geldiğini ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten Çelik, müşterilere ürünleri tarladan toplama imkanı verdiklerinden de bahsetti. Çelik, "İstanbul'da şehrin gürültüsünden sıkılanlar geliyor, geliyor hem bir aktivite oluyor, kışlık ihtiyaçlarını alıyor bagajını dolduruyor, hem de yeni insanlarla tanışıyor. Bu şekilde tanıştığımız çok insan var, hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Köylünün malı daha önceden değersizdi, halciler alıp götürüyordu. Köylü para alamıyordu. En azından bu şekilde köylü kendi ürettiği ürünü taze şekilde satıp para kazanma fırsatı buluyor. 4 dönüm bamya ektik, her gün topluyoruz. 09.00'da topluyoruz, 09.30'da buraya getiriyoruz. Hatta öyle müşterilerimiz oluyor ki 'ben dalından toplamak istiyorum' diyor. Eşimle gidiyorlar dalından topluyorlar ürünleri. Ürünleri çeşitliliği de çok. Bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu sebeple Rabb'imin verdiği bu nimetlerden yararlanmak isteyen herkesi de Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi'ne bekliyoruz. Tedariğimizi günlük bitecek şekilde yapıyoruz. 10 kasa biber topluyoruz onu satıyoruz. 50 kasa toplasak bekletip kötü mal vermiş oluruz. Azar azar toplayıp insanlara taze taze almasını sağlıyoruz. Cumartesi ve Pazar mükemmel bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.