  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor Denizcilikte dijital adım: Bankaya git öde dönemine son Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede! Şok sahneler ve şifreli mesajlar gizemli ölümü yeniden gündeme taşıdı! Ahlaksızlara milyonluk transferler: Sapkın LGBT derneklerini ihya etmişler Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular Daha hayatının baharındaydı: Sağlık çalışanı Ahsengül'den kötü haber! Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Safibey Ürün Toplama Merkezi, tarladan sabahın erken saatlerinde toplanan taze ürünleri aracısız şekilde vatandaşla buluşturuyor. Tüccar, komisyoncu, hal esnafı ve nakliyeci gibi maliyeti artıran aracıların devreden çıktığı merkezde, üretici ürününü doğrudan tüketiciye sunuyor. Çiftçinin emeğinin karşılığını almasını, vatandaşın ise taze ürüne daha uygun fiyatla ulaşmasını amaçlayan uygulama, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltarak Türkiye’ye örnek bir model oluşturuyor.

#1
Foto - Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

Geyve'de yetişen sebze ve meyveleri tarladan toplayarak birkaç dakika içinde Safibey Mahallesi'nde bulunan Safibey Ürün Toplama Merkezi'ndeki tezgaha indiren üreticiler, aracısız satış sayesinde hem kendi ürünlerinin değer kazanmasını sağlıyor hem de vatandaşa daha ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Market, hal ve pazarlara oranla çok daha uygun fiyat ve tazeliğiyle dikkat çeken pazar alanı haftanın 7 günü hizmet veriyor.

#2
Foto - Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

Şehir içi ve dışından taze ürün almak isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonlarında araçlarının bagajlarını kasa kasa ürünlerle dolduruyor. Esnafın sıcakkanlılığı, vatandaşı tekrar gelmeyi ve daha fazla alışveriş yapmaya sürüklerken, şehir içi ve dışından pazar alanına yoğun rağbet gösteriliyor. Öte yandan bazı esnafın vatandaşa dalından ürün toplama imkanı sunması ise vatandaşa farklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

#3
Foto - Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

"ÜRÜNLER 10 DAKİKA ÖNCE TARLADAYDI" Gündüz öğretmenlik yapıp okul çıkışında ailesine yardım eden 36 yaşındaki matematik öğretmeni Hüseyin Çelik, "Çiftçi olarak ürettiğimiz ürünleri her gün taze şekilde burada insanlara pazarlıyoruz. Ben aslında matematik öğretmeniyim, eşim ve babam çiftçilik yapıyor. Bende onlara okul çıkışlarında yardım ediyorum. Domatesimiz var, biberimiz var. Bunların hepsi dalından toplanma, günlük taze ürünler. İnsanlara günlük taze ve kaliteli ürünler bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Fiyatlarımız da pazar fiyatlarına göre çok uygun. Toptan satış yaptığımız için fiyatlar hal fiyatları gibi uygun. Pazar fiyatlarına göre çok daha uygun. Ayrıca ürünler taze oluyor, halde ve pazarda beklemiş ürünler oluyor. Ürünler 10 dakika önce tarladaydı şimdi domatesleri indirdik, eşim biber toplamış getirmiş onları satıyoruz. Taleplere ciddi anlamda yetişemez konuma geldik" dedi.

#4
Foto - Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

"MÜŞTERİLERİMİZ EŞİMLE GİDİP ÜRÜNLERİ DALINDAN TOPLUYOR" Bölgeye İstanbul'dan da yoğun ziyaretçi geldiğini ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten Çelik, müşterilere ürünleri tarladan toplama imkanı verdiklerinden de bahsetti. Çelik, "İstanbul'da şehrin gürültüsünden sıkılanlar geliyor, geliyor hem bir aktivite oluyor, kışlık ihtiyaçlarını alıyor bagajını dolduruyor, hem de yeni insanlarla tanışıyor. Bu şekilde tanıştığımız çok insan var, hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Köylünün malı daha önceden değersizdi, halciler alıp götürüyordu. Köylü para alamıyordu. En azından bu şekilde köylü kendi ürettiği ürünü taze şekilde satıp para kazanma fırsatı buluyor. 4 dönüm bamya ektik, her gün topluyoruz. 09.00'da topluyoruz, 09.30'da buraya getiriyoruz. Hatta öyle müşterilerimiz oluyor ki 'ben dalından toplamak istiyorum' diyor. Eşimle gidiyorlar dalından topluyorlar ürünleri. Ürünleri çeşitliliği de çok. Bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu sebeple Rabb'imin verdiği bu nimetlerden yararlanmak isteyen herkesi de Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi'ne bekliyoruz. Tedariğimizi günlük bitecek şekilde yapıyoruz. 10 kasa biber topluyoruz onu satıyoruz. 50 kasa toplasak bekletip kötü mal vermiş oluruz. Azar azar toplayıp insanlara taze taze almasını sağlıyoruz. Cumartesi ve Pazar mükemmel bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa

"SABAH TARLADAN TOPLANIP ÜRÜNLERİN BURAYA GELMESİ BÜYÜK BİR AYRICALIK" Adapazarı'ndan alışveriş yapmak için alana gelen Aysel A. ise, "Adapazarı'ndan geldim arkadaşım ile. Spontane bir şekilde öğrendik, uğrayalım dedik. Bizde o şekilde geldik, tarladan halka hizmet etmeleri çok güzel. Hem halk için daha uyguna alışveriş yapma fırsatı sağlıyorlar. Hem de köylü esnafı kazanıyor. Bu kesinlikle marketlerden pazarlardan aldığımızdan daha uyguna geliyor. Ben de ceviz aldım ve bakmaya devam edeceğim. Piyasaya göre çok uygun. Bence gelinebilir bir yer. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Esnaf çok tatlı. İnsanın daha çok alışveriş yapası geliyor. Köylü halkı her zaman saygı duyduğumuz insanlar. Onlar sayesinde bizler varız. Onlara destek olmakta hoşuma gidiyor. Sabah tarladan toplanıp da ürünlerin buraya gelmesi bence büyük bir ayrıcalık. Markete gelene kadar ne safhalardan geçiyor. Buraya gelip de buradan almak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Bir çiçekle yaz gelmeeeez! Haber yapıp kabzoların kulağına su kaçırmayın.Bu iş kanunla olur. Olması isteniyorsa?
TÜM YORUMLARA GİT
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki..
Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Gündem

Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar

AHBAP soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi. Son tutukluluk incelemesinde mahkemenin verdiği karar belli oldu. ..
Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu
Dünya

Rusya’dan lojistik hatlara saldırı! Çok sayıda hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısı ile Odessa’daki liman ve lojistik tesislerine saldırılar düzenlendiğin..
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinm..
Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!
Sosyal Medya

Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!

ABD’de yaşayan bir kadının Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi 56. ayetiyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlar sosyal medyada deprem etkisi yaptı...
Cevdet Yılmaz’dan Osmaniye’de tarihi mesaj!
Gündem

Cevdet Yılmaz’dan Osmaniye’de tarihi mesaj!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye temasları kapsamında katıldığı İş Dünyası ve STK Buluşması'nda Türkiye’nin prangalarından t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23