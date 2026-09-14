Türkiye’ye örnek model! 10 dakikada tarladan vatandaşa
Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Safibey Ürün Toplama Merkezi, tarladan sabahın erken saatlerinde toplanan taze ürünleri aracısız şekilde vatandaşla buluşturuyor. Tüccar, komisyoncu, hal esnafı ve nakliyeci gibi maliyeti artıran aracıların devreden çıktığı merkezde, üretici ürününü doğrudan tüketiciye sunuyor. Çiftçinin emeğinin karşılığını almasını, vatandaşın ise taze ürüne daha uygun fiyatla ulaşmasını amaçlayan uygulama, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltarak Türkiye’ye örnek bir model oluşturuyor.