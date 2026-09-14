Tlaib’den Washington’a Gazze tepkisi: “Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor”

Filistin asıllı ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail’in Gazze’de bir anaokuluna yönelik saldırısına tepki göstererek Amerikan yapımı silahların kullanımını gündeme taşıdı. X hesabından paylaşım yapan Tlaib, saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor.” ifadelerini kullanan Tlaib, çocukların hem yaşamlarını yitirdiğini hem de kalıcı travmalarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Tlaib, paylaşımında, "Soykırım hala devam ediyor. Hiçbir zaman ateşkes olmadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarının en ağır yükünü çocukların çektiğini vurgulayan Tlaib, "Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor." ifadesine yer verdi.

Tlaib, ABD yönetimine, "İsrail'in etnik temizlik eylemlerine suç ortağı olmaktan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.

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