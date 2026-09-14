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Dünya Tlaib’den Washington’a Gazze tepkisi: “Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor”
Dünya

Tlaib’den Washington’a Gazze tepkisi: “Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor”

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Tlaib’den Washington’a Gazze tepkisi: "Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Gazze’deki çocukların İsrail saldırılarının en ağır yükünü taşıdığını belirterek ABD yönetimine seslendi. Tlaib, Washington’ın İsrail’in eylemlerine yönelik “suç ortaklığını” sonlandırmasını istedi.

Filistin asıllı ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail’in Gazze’de bir anaokuluna yönelik saldırısına tepki göstererek Amerikan yapımı silahların kullanımını gündeme taşıdı. X hesabından paylaşım yapan Tlaib, saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor.” ifadelerini kullanan Tlaib, çocukların hem yaşamlarını yitirdiğini hem de kalıcı travmalarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Tlaib, paylaşımında, "Soykırım hala devam ediyor. Hiçbir zaman ateşkes olmadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarının en ağır yükünü çocukların çektiğini vurgulayan Tlaib, "Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor." ifadesine yer verdi.

Tlaib, ABD yönetimine, "İsrail'in etnik temizlik eylemlerine suç ortağı olmaktan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.

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