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Gündem Başkan Erdoğan’dan gururumuz Ali Türkkan’a şanlı tebrik! "Tarihimizdeki en önemli başarıya imza attı!"
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Başkan Erdoğan’dan gururumuz Ali Türkkan’a şanlı tebrik! "Tarihimizdeki en önemli başarıya imza attı!"

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Başkan Erdoğan’dan gururumuz Ali Türkkan’a şanlı tebrik! "Tarihimizdeki en önemli başarıya imza attı!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonluğu’nu kazanarak bayrağımızı zirveye çeken milli sporcumuz Ali Türkkan’ı sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı mesajla kutladı! Türk motor sporları tarihine altın harflerle kazınan bu tarihi zafer karşısında gururunu dile getiren Başkan Erdoğan, şanlı al bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran genç şampiyonun başarısını yürekten tebrik etti.

Başkan Erdoğan 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan Ali Türkkan’ı sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Erdoğan 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan Ali Türkkan için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan millî sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

 

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