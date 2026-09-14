Kızıldeniz kıyısında insani kriz! Binlerce sivil yerinden edildi

Yemen’in Kızıldeniz kıyısında şiddetlenen çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin barınma ve sağlık hizmetlerine duyduğu ihtiyacı artırıyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), eylül ayının başından bu yana Taiz, Hudeyde ve Lahic vilayetlerinde 82 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Çatışmalardan kaçanların bir bölümü ülke içinde güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken, 2 bini aşkın kişi denizi geçerek Cibuti kıyılarına sığındı.

ADEN’DE BİNLERCE KİŞİ İÇİN KAMP HAZIRLIĞI

Geçici başkent Aden’deki yerel makamlar, El-Bureyka ilçesinde 3 ila 5 bin kişiyi barındırabilecek yeni bir kampın kurulumuna başladı.

Kampta, Muha, Hays ve El-Huha bölgelerinden kaçan ailelere barınma imkânı ve temel sağlık hizmetleri sunulması hedefleniyor.

MUHA VE ZU BAB’DA HAVA SALDIRILARI

Yemen ordusu, Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zu Bab bölgelerinde Husilere ait mevziler ile askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Askeri Sözcü Albay Macid en-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, “imha alanı” olarak tanımlanan bölgede Husi unsurlarının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordunun açıklaması, Husilerin stratejik öneme sahip Muha kenti ve limanı ile Babülmendep Boğazı’ndaki Meyyun Adası dahil bazı adaları ele geçirdiklerini duyurmasının ardından geldi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise son 24 saatte Taiz, Lahic, el-Cevf, Hacce, el-Beyda ve Sada vilayetlerine toplam 58 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

AĞIR KAYIPLARIN ARDINDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Hükümet yanlısı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül arasında batı kıyısındaki cephelerde 500 askerinin öldüğünü, yaklaşık 1500 askerinin yaralandığını açıkladı. Aynı açıklamada, Husi saflarında 1000’den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, ağır kayıpların ardından Aden’deki sağlık merkezlerinin acil müdahale kapasitesini güçlendirmek için halka acil kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

KIZILDENİZ İÇİN DİPLOMATİK TEMAS

Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Kızıldeniz’deki güvenlik durumu da diplomatik görüşmelerin gündemine taşındı. Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Somalili mevkidaşı Abdusselam Abdi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz’deki gelişmeler ile uluslararası deniz seyrüseferine yönelik tehditler değerlendirildi. Somali tarafı, Yemen’in egemenliğine ve bölgesel güvenliğin korunmasına desteğini yineledi.