Polonya sınırında İHA saldırısı! Boris Johnson’ın bulunduğu bölgenin yakınında tren vuruldu

Ukrayna-Polonya sınırında dikkat çeken bir İHA saldırısı gerçekleştirildi. Rusya’ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracı, Kiev’den Varşova’ya hareket eden yolcu trenini sınır hattına yaklaşık 2 kilometre mesafede vurdu.

206 kişinin bulunduğu trenin lokomotifi saldırıda hasar gördü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Sınır kontrollerinin tamamlanmasının ardından tren yeniden hareket ederken saldırı nedeniyle seferde 6 saati aşan gecikme meydana geldi.

Boris Johnson da bölgedeydi

Ukrayna Demiryolları saldırının ardından dikkat çeken bir ayrıntıyı kamuoyuyla paylaştı.

Kiev-Varşova treninin vurulmasından kısa süre önce Yagodın sınır istasyonunda üst düzey isimleri taşıyan bir diplomasi treninin beklediği belirtildi.

Bu trende Avrupa Birliği ülkelerinden güvenlik danışmanlarının yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bazı eski Avrupalı yetkililerin bulunduğu aktarıldı.

Eski CIA Direktörü Petraeus da istasyondaydı

Aynı saatlerde bölgedeki bir başka trende ise eski CIA Direktörü David Petraeus’un bulunduğu bildirildi.

Ukrayna Demiryollarının paylaştığı bu bilgiler, saldırının gerçekleştiği nokta ve zamanlamayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Ancak mevcut bilgiler, Johnson veya Petraeus’un bulunduğu trenlerin doğrudan hedef alındığını göstermiyor. Vurulan trenin 206 yolcu taşıyan Kiev-Varşova seferi olduğu açıklandı.

Zelenski: Kasıtlı olarak hedef alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yolcu trenini kasıtlı şekilde hedef aldığını belirtti.

Zelenski ayrıca Polonya sınırına yakın Volın bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunun da saldırıda zarar gördüğünü açıkladı.

Polonya: Son derece ciddi

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski de Dorohusk-Yagodın Sınır Kapısı yakınlarında başka bir İHA saldırısının meydana geldiğini bildirdi.

Polonyalı yetkililerin sınırlarının hemen yakınında gerçekleşen saldırıyı “son derece ciddi” şekilde ele aldığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın farklı noktalarına yönelik saldırılarında demir yolu ve enerji altyapısının yanı sıra çeşitli binaların da hedef alındığı, saldırılarda en az 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.