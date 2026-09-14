Hap yüzünden böbrekleri iflas etti! Uzmanlardan uyarı geldi!

UZUN SÜRE KULLANIM BÖBREKLERE KAN AKIŞINI AZALTIYOR ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Yalçın Arslan'a canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldığını belirterek, "Verici olarak eşi tek böbreğini bağışladı. Mustafa Bey'in hikayesinde ilginç bir taraf vardı. Kendisi uzun yıllardan beri baş ağrısı nedeniyle düzenli bir şekilde ağrı kesici kullanmaktaydı. Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastalığı yapmaktadır. Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu. Ramazan Bayramı'nda fenalaşarak acil servise başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerde böbreklerde yetmezlik olduğu saptanıyor ve böbrek nakli ya da diyaliz olmak üzere iki seçenek sunuluyor." dedi.