Hap yüzünden böbrekleri iflas etti! Uzmanlardan uyarı geldi!
Çanakkale'de 5 yıl boyunca kontrolsüz biçimde kullandığı ağrı kesici böbrek yetmezliğine neden olan Yalçın Arslan (47), eşinin bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutundu.
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Çanakkale'de 5 yıl boyunca kontrolsüz biçimde kullandığı ağrı kesici böbrek yetmezliğine neden olan Yalçın Arslan (47), eşinin bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutundu.
Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Yalçın Arslan, yaklaşık 5 yıl önce şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli olarak ağrı kesici kullanmaya başladı. Yaklaşık 5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvuran Arslan'a yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tanısı konuldu.
Kendisine böbrek nakli veya diyaliz seçenekleri sunuldu. Arslan, kadavradan organ nakli için beklemek yerine yakınlarından organ bağışında bulunulmasını istedi. 18 YILLIK EŞİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNDU 18 yıllık eşi Seval Arslan da böbreğini bağışlamayı kabul etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne başvuran çiftin yapılan tetkiklerinde Seval Arslan'ın donör olmaya uygun olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen ameliyatla Seval Arslan'dan alınan böbrek, eşi Yalçın Arslan'a nakledildi. Naklin ardından Arslan, yeniden sağlığına kavuştu.
18 YILLIK EŞİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNDU 18 yıllık eşi Seval Arslan da böbreğini bağışlamayı kabul etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne başvuran çiftin yapılan tetkiklerinde Seval Arslan'ın donör olmaya uygun olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen ameliyatla Seval Arslan'dan alınan böbrek, eşi Yalçın Arslan'a nakledildi. Naklin ardından Arslan, yeniden sağlığına kavuştu.
UZUN SÜRE KULLANIM BÖBREKLERE KAN AKIŞINI AZALTIYOR ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Yalçın Arslan'a canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldığını belirterek, "Verici olarak eşi tek böbreğini bağışladı. Mustafa Bey'in hikayesinde ilginç bir taraf vardı. Kendisi uzun yıllardan beri baş ağrısı nedeniyle düzenli bir şekilde ağrı kesici kullanmaktaydı. Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastalığı yapmaktadır. Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu. Ramazan Bayramı'nda fenalaşarak acil servise başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerde böbreklerde yetmezlik olduğu saptanıyor ve böbrek nakli ya da diyaliz olmak üzere iki seçenek sunuluyor." dedi.
AĞRI KESİCİ UYARISI Prof. Dr. Cabir Alan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki seçenek sunuluyor ancak ülkemizde organ bağış oranı oldukça düşük olduğu için kendisi kadavra listesine girmeyi kabul etmedi. Doğrudan doğruya yakınlarından organ talebinde bulundu. Eşi bu konuda bize talepte bulundu. Testlerini yaptık ve uygunluk saptanınca eşinden aldığımız sol böbreği kendisine naklettik. Şu anda böbrek değerleri tamamen normale döndü. Kendisini bugün taburcu edeceğiz. Vatandaşlarımızı özellikle ağrı kesici konusunda uyarmak istiyorum. Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı, eğer alt zeminde kişinin hipertansiyonu, diyabeti varsa mutlaka böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalığıyla sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanların, dönem dönem doktora başvurup böbrek fonksiyonu testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum."
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