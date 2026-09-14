Suudi Arabistan’da dört kente acil durum uyarısı: Tehlikenin türü açıklanmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentleri için acil durum uyarısı yayımlandı. Yetkililer, bölgede yaşayanlardan güvenlik protokollerine uymalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, dört kentte yaşanabilecek potansiyel tehlikelere karşı halka uyarıda bulundu. Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, alarmın nedenine ve tehlikenin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.
Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.
Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.