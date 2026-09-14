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Dünya El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu
Dünya

El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu

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El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde silahlı bir İsraillinin, 5 Filistinli çocuğa silah doğrultarak ellerini kaldırmaya zorladığı görüntüler yayımlandı. Çocukları bir süre alıkoyan kişinin tehdidine ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama gelmedi.

Filistin Devlet Televizyonunun dijital platformlarında paylaşılan görüntüler, El Halil’e bağlı Beyt Ummer beldesinde bir Filistin evinin yakınında yaşanan olayı ortaya koydu. Görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsraillinin çocuklara bağırdığı ve silahını onlara yönelttiği görüldü.

Görüntülerde, çocuklara bağıran ve ellerini havaya kaldırmaya zorlayan saldırganın, grubu bir süre alıkoyduğu kaydedildi.

Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

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