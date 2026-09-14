Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve müstehcen içeriklere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı olarak “Ailem Güvende” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda silahların yanı sıra soruşturma kapsamında değerlendirilen çeşitli suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Çok sayıda suçtan işlem yapılıyor

Gözaltındaki şüpheliler hakkında “müstehcen içerik üretme”, “fuhuş” ve “fuhuş için yer temin etme” başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında işlem yürütülüyor.

Emniyetteki ifade ve diğer adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

15 ilde 162 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek de “Ailem Güvende” operasyonlarının Türkiye genelindeki bilançosunu açıkladı.

Gürlek; İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma tarafından yürütülen soruşturmaların 5 il merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsadığını bildirdi.

Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Soruşturmaların; fuhşa aracılık eden veya yer sağladığı değerlendirilen kişiler, bu faaliyetlere ortam sunduğu belirtilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların söz konusu içeriklere maruz bırakılmasına ilişkin faaliyetler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Dijital materyaller ve uyuşturucu ele geçirildi

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık ifadeleri, dijital incelemeler ve kamera kayıtlarından elde edilen bulgular doğrultusunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulurken, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Yurt dışından gelen fonlar incelemede

Soruşturmaların mali ayağına ilişkin dikkat çeken bilgiler de paylaşıldı. Bakan Gürlek, MASAK tarafından yapılan incelemelerde LGBT ve ahlaksızlığı teşvik ettiği belirtilen bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek miktarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

Gürlek, ailelerin ve çocukların korunmasına vurgu yaparak, çocukları, gençleri ve aileleri hedef alan suç yapılanmalarına, istismar ağlarına ve yasa dışı faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.