Elma obeziteden cilt güzelliğine her derde deva oluyor! Elmalı detoks suyu nasıl yapılır?

Eski Türkçede “alma” diye bilinen adının, meyvenin rengi olan “al” (kırmızı)’dan geldiği bilinmektedir. Tür, bütün dünyaya Orta Asya’dan yayılmıştır. Besin değeri çok yüksek olan bir meyvesi vardır. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla 1000 farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir.

Her gün elma yersek ne olur?

Elmaların lif içeriği sayesinde glisemik indeksi düşüktür. Bazı araştırmalarda günde 1 elma yiyenlerde hiç yemeyenlere oranla diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlenmiş. Elma yemek kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir ve olabilecek kalp hastalıkları riskini düşürür

Elma ne işe yarar?

A, E, B6, C, K, B1, B2 vitaminleri ve sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen elma ntioksidanlar, flavanoidler ve diyet lifi açısından oldukça zengindir. Elma kalbe, kan şekerine, beyin ve sinir sistemine, kemik hastalıklarına ve cilde iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olan elmanın kolesterol düşürücü özelliği bulunur.

PEKİ BAŞLICA YARARLARI NELERDİR ?

Elmanın faydaları

Araştırmalar elmanın, prostat ve akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Diğer birçok meyve gibi elma da yüksek miktarda C vitaminine eşdeğer olan fenolik bileşenler ve kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içermektedir, bu özelliğini polifenol içeriğinden almaktadır. Bundan ayrı olarak, zengin lif içeriği kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcı olmasının yanında kalp hastalıklarında, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkilidir.

Elmanın faydası ne kadar çok olsa da meyve olduğunu ve şeker içerdiğini unutmamak gerekir, az da olsa şeker oranı vardır bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda vardır ,günde 2 orta boy elma sağlıklı beslenmeye ek olarak yeterli derecede lifi sağlayacaktır. Zengin lif kaynağı bakımından tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Aynı zamanda elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Çünkü taze elmada bulunan bazı antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiditeden korumaktadır ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri de bulunur. C vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. Zengin su içeriği ile vücudun düzgün çalışması için gerekli olan hidrasyonu sağlar. Elmanın zengin lif ve antioksidan bileşenleri kolesterol düşürücü etkileriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamakta, diyabet ve obezite oluşumunun önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Kabuklu yenmesi daha yararlıdır ancak tarım ilaçları ve pestisitlerden biraz daha arındırmak için karbonatlı ve sirkeli suda en az 1 saat bekletip tekrar yıkamakta fayda var.

Diş ve cilt güzelliğinde de etkisi elmanın azımsanamaz

Elma içeriğindeki C, A ve E vitaminleri, antioksidanlar, özellikle polifenoller ile ciltte yaşlanma karşıtı ve nemlendirici etkileri bulunmaktadır. Bu bileşenler cildi, saçları ve tırnakları daha sağlıklı ve güçlü yapmaktadır

Elmayı çiğnemek ve ısırmak ağızdaki tükürük salımını arttırıyor ve bakteri oluşumunu azaltıyor, dişleri beyazlatıyor ve çürümesine de engel oluyor. Peki sadece elmanın kendisi midir yararlı olan ,elma harika bir fermente ürün haline gelebilir.

Elma sirkesi benim de danışanlarımda sıklıkla kullandığım bir üründür ,haftada 4 gün aç karnına en az 2 yemek kaşığı alınan elma sirkesi ciddi bir bağırsak düzenleyici ,yararlı bakteri arttırıcı ,metabolizma hızlandırıcı ve bağışıklığı güçlendirme etkisine sahiptir.

PEKİ NE YAPMALI ,NASIL KULLANILMALI?

Elma sirkesi ile güne başlayıp ,elmalı bir detoks suyu içip güne devam edilebilir . İkindi vaktinde de yanında 1 bardak kefir veya 1 kâse ev yapımı yogurt ile beraber yenilerek güzel bir ara öğün yapılabilir.

Tek başına elmayı yemek 1-2 saat tokluk sağlarken yanına bir arkadaş farklı bir gruptan (süt grubu veya çiğ kuruyemiş ) eklerseniz tokluğunuzu 3-4 saate çıkartabilirsiniz.

ELMALI DETOKS SUYU

1.5 lt su içine yarım elma dilim dilim atılır ,3-4 taze yaprak nane,1 adet çubuk tarçın ,3 adet karanfil eklenerek 3-4 saat suyun içinde bekletilir ve süzülür.

Sabah uyanınca ,öğünlerden 10 dk önce ve spor öncesi sonrası 1-2 su bardağı içilen detoks suyu metabolizmayı hızlandırmaktan tutun ,tokluk miktarınızı artırmanıza ve kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.