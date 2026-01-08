  • İSTANBUL
Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

Almanya, 2010 yılından bu yana görülen en sert kış mevsimini yaşıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 19 dereceye kadar gerilediği ülkede, "Elli" alçak basınç sistemi kar fırtınasını da beraberinde getirdi. Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle günlük yaşam adeta durma noktasına geldi.

Hamburg’da eğitim ve cenaze törenlerine ara verildi

Fırtınanın en sert vurduğu kentlerden biri olan Hamburg’da okullar bugün ve yarın tatil edildi. Şehirdeki ulaşım ağı büyük ölçüde çökerken, ana yollarda mahsur kalan nakliye kamyonları liman trafiğini kilitledi. Olağanüstü önlemler kapsamında kentteki mezarlıklar 11 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatıldı; planlanan 33 defin işlemi ve 13 cenaze töreni ileri bir tarihe ertelendi.

 

Kar küreme aracı kazası can aldı

Kış şartlarının acı haberi Baden-Württemberg eyaletinden geldi. Bir otopark temizliğinin ardından caddeye çıkan kar küreme aracı, kaldırımda yürüyen 86 yaşındaki bir vatandaşa çarptı. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşağı Saksonya eyaletinde ise yoğun kar yağışı sebebiyle birçok bölgede eğitime ara verildiği duyuruldu.

 

Başbakan Merz programını iptal etmek zorunda kaldı

Olumsuz hava koşulları devletin zirvesini de etkiledi. Başbakan Friedrich Merz, ulaşım hatlarındaki aksamalar ve güvenlik riskleri nedeniyle bugün Mainz şehrine yapacağı ziyareti iptal etti. Merz’in, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) 2026 yılı stratejilerinin ele alınacağı kritik toplantıya katılması planlanıyordu.

 

Demiryolları ve Bundesliga teyakkuzda

Alman Demiryolları (DB), özellikle kuzey hatlarında 11 Ocak Pazar gününe kadar ciddi gecikmeler ve sefer iptalleri yaşanabileceği konusunda yolcuları uyardı. Spor dünyasında ise Bundesliga maçlarının şimdilik planlandığı gibi oynanacağı belirtilse de, kuzey şehirlerindeki karşılaşmalar için günlük risk değerlendirmesi yapılacağı açıklandı.

 

Berlin ve Brandenburg için "kaos" uyarısı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cuma günü için Berlin ve Brandenburg eyaletlerine yönelik korkutan bir uyarı yayımladı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması ve sıcaklığın -13 dereceye düşmesi beklenen bölgede "kaos" riski vurgulandı. Ulaştırma senatörleri halka "evde kalın" çağrısı yaparken, hastanelerin kaza ve yaralanma vakalarına karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

 

