Ellerin Kırılsın, vicdansız baba: Mete'yi yatağında bıçakla katletti! Tek kelimeyle yazıklar olsun! Gören inanamadı

Almanya, 2023'ün Eylül ayında babası Hakan D. tarafından yatağında uyurken vahşice katledilen 7 yaşındaki Mete'yi konuşuyor...

2021'de boşandığı eşinden ayrı olan ve çocuğunu göremediği bahanesine sığınan Hakan (47) Gamze ve Mete'nin Bremen'deki yaşadığı eve gece yarısı girmiş ve gecenin bir yarısında uyuyan küçük çocuğunun yatağına gizlice yaklaşarak cinayet işlemişti.

Kendi öz oğlunu 14 santimetrelik bir kasap bıçağıyla öldüren Hakan'ın açıklamaları ve korkunç cinayetin yeni detayları da mahkemede ortaya çıktı.

Acılı anne Gamze, oğlunu öldüren eski eşiyle mahkeme salonunda ilk kez karşı karşıya geldi.

Bremen bölge mahkemesine çıkan Hakan'ın olaydan sonra polise teslim olduğu belirtilirken gecenin bir vaktinde babasını gören Mete'nin son sözlerinin ise "Baba" olduğu kayıtlara geçti. Suçunu kabul eden adam cinayetin detaylarını da anlattı.

Hakan, "Oğlumu aylardır göremiyordum, velayet davası devam ediyordu. Bir şiir okudum ve bazı insanların bıçakla hızlıca ve sessizce cinayet işleyebildiğini öğrendim. Oğlumun odasına gizlice girdim. Uyuduğunu sanıyordum fakat gözlerini açtı ve 'baba' diye bağıdı" dedi.

Mahkemede yer alan Mete'nin annesi Gamze (33) de katil babayla ilk kez karşı karşıya geldi. Hakan, "Onun boğazını kestim. Daha sonra damarlarını kestim ve göğsüne şiddetle bıçağı sapladım" dedi. Mete'nin bir süre baygın olduğunu ve can çekiştiğini söyleyen Hakan, daha sonra telefonla kız kardeşini aradığını ve suçunu itiraf ettiğini dile getirdi.

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Mahkemede konuşan ve olay yerine ilk gelen polis memurlarından biri olan Julian H. (35) de, "Koridor, yerler ve duvarlar kan içindeydi. Çocuk babasının yanında yataktaydı ama onu hayata döndürme çabaları boşunaydı. Hakan da ağır yaralıydı" dedi.

Mahkemede konuşan polis memuru, kendisiyle birlikte en az 5 meslektaşının da o günden beri psikolojik destek aldığı ve travma tedavisi gördüğünü söyledi.

ANNESİNİ SUÇLADI

Hakan duruşmanın ilk gününde olası nedenini açıkladı. Hakan, "Oğlum ve ben velayet anlaşmazlığının kurbanıydık. Eski eşim ve annesi Gamze D.'nin yeni bir erkekle ilişkisi de onun için bir sorundu. Oğlum bundan muzdaripti, hırsızlık yaptı ve okulda sorunlar yaşadı" ifadesini kullandı.

Hakan, Ekim 2021'den beri Mete, kız kardeşi (12) ve annesi Gamze'den (33) ayrı yaşıyor.

Yargı sürecinin devam etmesine karar verildi.