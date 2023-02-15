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Spor Eljif Elmas'tan yardım çağrısı! Formalar açık artırmaya çıktı
Spor

Eljif Elmas'tan yardım çağrısı! Formalar açık artırmaya çıktı

İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 10:28:00 -
Eljif Elmas'tan yardım çağrısı! Formalar açık artırmaya çıktı

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından yardım mesajı yayımladı. Elmas, paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarının da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Takımın önemli isimleri Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski, imzalı formaları ile Elmas’ın yardım çağrısına destek verdi.

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