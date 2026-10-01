Elif Mavi'nin öldüğü kazada yeni bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu çıktı

Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin savcılığın itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy'un asli kusurlu olduğu tespit edildi. Heyetin 22 Eylül'de hazırladığı raporda Elif Mavi ile annesi Merve Avli'nin kazada kusuru olmadığı belirlendi.

Yeni rapor, kazadan 1 gün sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporunun tam aksi yönde sonuçlandı. 4 Eylül 2026 tarihli o raporda Merve Avli ile kızı Elif Mavi asli kusurlu bulunurken, sürücü Bilgesoy'un tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, 4 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet; trafik kazası tespit tutanağını, bir önceki bilirkişi raporunu ve kaza anını gösteren güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Heyetin 22 Eylül tarihli raporunda sürücünün, kavşakta "yola gereken dikkatini vermeden kontrolsüzce seyretmesi" sonucu ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara etkin tedbir alamadan çarptığı belirtilerek, "dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur" denildi. Anne ve kızı için ise "oluşa etken hatalı tutum ve davranışları bulunmadığından sonuçta atfı kabil kusurları yoktur" ifadesi kullanıldı.

Kaza 3 Eylül'de Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi

Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli kurtarılamadı. Kaza mobese kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı. Kazada Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği tespit edildi.

Savcılığın itirazı üzerine ev hapsi kaldırıldı, sürücü tutuklandı

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı sürücü Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a "Taksirle ölüme sebep olmak" suçundan "Konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı bu karara itiraz etti. İtirazda; kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Ev hapsi kararı kaldırılırken tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül'de gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan sürücü bu kez tutuklandı.

Bilgesoy, ifadesinde 20 kilometre hızla gittiğini belirtti: "Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten sonra anne ve bir çocuğu, bir anda aracımın önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi."

Sürücü, aracından indiğinde kadını ayakta, kız çocuğunu ise annesinin kucağında gördüğünü, olayın şoku ve yaşadığı korkuyla bazı şeyleri tam olarak hatırlamadığını anlattı. Çevreden birinin gelip çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istediğini, kendilerinin polis beklediğini söyledi. İfadesinde "Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Benim hızım 20 kilometreden fazla değildi" dedi.

Baba Fatih Avli: Türk adaletine güveniyorum

Elif Mavi'nin babası Fatih Avli, raporda eşi ve kızına kusur verilmediğini hatırlattı. "Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu, eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkmasını istiyorduk" diyen Avli, kusurun belgeli olarak karşı tarafa geçmesinin bir nebze de olsa içlerini rahatlattığını söyledi. Avli, "Türk adaletine güveniyorum, inşallah hayırlı bir sonuç alacağız" dedi.

Aile avukatı Harun Günçay ise bilirkişi raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığını söyledi. Günçay, "Yeni bir bilirkişi raporumuz geldi. Bu bilirkişi raporu da olayın ilk etabında düzenlenen bilirkişi raporunun tam aksine sonuçlandı. Normalde sürücünün rapor neticesinde asli kusurlu olduğu, Elif Mavi ve annesinin de kusursuz olduğu şeklinde bir rapor düzenlemesi yapıldı. Tabii ki raporun detaylarında daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilme yapılmış" diye konuştu.