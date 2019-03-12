Elfin Tataroğlu canlı yayını terk etti | Elfin Tataroğlu kimdir kaç yaşında? Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu ile Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasındaki tartışma damga vurdu. Şahin'in kendisi hakkında kullandığı sözlere sinirlenen Tataroğlu, canlı yayını terk etti. Peki, Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında? Elfin Tataroğlu nereli?

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu ile Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasındaki tartışma damga vurdu. Şahin'in kendisi hakkında kullandığı sözlere sinirlenen Tataroğlu, canlı yayını terk etti. Peki, Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında? Elfin Tataroğlu nereli? Elfin Tataroğlu kimdir? 1978 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi. Accademia Italiana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. Örgüt kültürü, liderlik ve elektronik öğrenme konularında akademik çalışmaları yer almaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde İtalyanca ve İspanyolca biliyor. 2010-2012 Yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK Üyeliği yapmıştır. İzmir 2. Bölge 24. Dönem Milletvekili Adayı, 34. Kurultay Divan Yazman Üyesi, Konak İlçe’den İl Kongre Delegesi ve İzmir Kurultay Delegesi seçilmiştir. CHP 18.Olağanüstü Kurultayı’nda BYKP’den Parti Meclisi Üyesi seçilmiştir. Doktora düzeyinde akademik araştırmalar yapmakta ve siyasi makaleleri gazetelerde yayınlanmaya devam etmektedir. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı programında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Kaynak: Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu'nun kocası kim? Elfin Tataroğlu nereli?

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