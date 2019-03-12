0553 313 94 23

Elfin Tataroğlu canlı yayını terk etti | Elfin Tataroğlu kimdir kaç yaşında?

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu ile Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasındaki tartışma damga vurdu. Şahin'in kendisi hakkında kullandığı sözlere sinirlenen Tataroğlu, canlı yayını terk etti. Peki, Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında? Elfin Tataroğlu nereli?

12 Mart 2019 Salı 15:49
Elfin Tataroğlu canlı yayını terk etti | Elfin Tataroğlu kimdir kaç yaşında?

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu ile Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasındaki tartışma damga vurdu. Şahin'in kendisi hakkında kullandığı sözlere sinirlenen Tataroğlu, canlı yayını terk etti. Peki, Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında? Elfin Tataroğlu nereli?

Elfin Tataroğlu kimdir?

1978 yılında İzmir'de doğdu. 

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi. 

Accademia Italiana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. 

Örgüt kültürü, liderlik ve elektronik öğrenme konularında akademik çalışmaları yer almaktadır. 

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde İtalyanca ve İspanyolca biliyor. 

2010-2012 Yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK Üyeliği yapmıştır. 

İzmir 2. Bölge 24. Dönem Milletvekili Adayı, 34. Kurultay Divan Yazman Üyesi, Konak İlçe’den İl Kongre Delegesi ve İzmir Kurultay Delegesi seçilmiştir. 

CHP 18.Olağanüstü Kurultayı’nda BYKP’den Parti Meclisi Üyesi seçilmiştir. Doktora düzeyinde akademik araştırmalar yapmakta ve siyasi makaleleri gazetelerde yayınlanmaya devam etmektedir. 

Halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı programında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 

Evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak: Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu'nun kocası kim? Elfin Tataroğlu nereli?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Elfin Tataroğlu
  5. Elfin Tataroğlu kimdir
  6. Elfin Tataroğlu kaç yaşında
  7. Elfin Tataroğlu nereli
  8. Elfin Tataroğlu canlı yayın
  9. Elfin Tataroğlu Ahmet Hakan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Kastamonu’da
    1. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    2. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    3. Polis, intihar etmek için nehre..
    4. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    5. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    6. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    7. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    8. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    9. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    10. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    11. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    12. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    13. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    14. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    15. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    16. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    17. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    18. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    19. Adana Demirspor, Elazığspor..
    20. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    21. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    22. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    23. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    24. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    25. İstanbul'da şemsiye satıcılarının yüzü..
    26. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    27. Okullararası İşitme Engelliler..
    28. Resmen doğrulandı! İki dev banka..
    29. AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası..
    30. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü