Elektronik para: Dijital para nedir, nasıl kullanılır? Elektronik para örnekleri ve elektronik para kuruluşları

Günümüzde sıkça kullanılan parasal değerlerden biri elektronik para iken, elektronik para kuruluşları da artış göstermeyi sürdürmektedir. Aktif durumdaki elektronik para kuruluşları ise TCMB’nin resmi sitesinden takip edilebilmektedir. Temelde elektronik para kuruluşları, bu parasal değeri geliştiren ve kullanıma sunan kuruluşlar olarak belirtilebilmektedir.

Elektronik para ne işe yarar?

Elektronik para; kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.

Elektronik para ile ödeme nedir?

Elektronik para kuruluşu nezdinde açılan, alınan fon tutarı kadar ödeme işlemi yapılmasını sağlayan çevrim içi hesaplardır. Elektronik para hesabı ile mal veya hizmet alımının yanı sıra her türlü ödeme işlemleri de yapılabilir. Sahibine süreye veya tutara bağlı olarak getiri sağlamaz, kredi imkânı sunmaz.

Dijital para nedir?

Sanal para olarak da adlandırılan elektronik para, günümüzde sıkça kullanılan döviz cinsleri arasındadır. Bu değişim aracı, dijital para veya dijital döviz olarak da bilinmektedir. Elektronik paranın ön plana çıkan özelliği, kağıt ya da madeni paralar gibi fiziksel bir nesne ve değişim aracı olmamasıdır.

Elektronik Para Kuruluşu Nedir?

Elektronik para kuruluşu, temelde elektronik para kavramı ile açıklanması gereken bir unsurdur. BDDK tarafından yapılan kanun çalışması ile birlikte elektronik para, Türk kanunlarında tanımı olan bir kavrama dönüşmüştür. Dolayısıyla bu parasal değer, belirli gereksinimler kapsamında ihraç edilebilen bir değişim aracı halini almaktadır. Türk kanunları kapsamında elektronik paranın nitelikleri ise aşağıdaki gibidir;

İhraç eden kuruluş tarafından onaylanan fon karşılığında ihraç edilme

Elektronik para kuruluşları ne iş yapar?

-Elektronik para kuruluşları temelde alınan fon kadar elektronik para ihraç etmek ile yetkilendirilmişlerdir.

-Ödeme Kuruluşları ise ödeme hizmeti sunmakla yetkilendirilmiş olup basitçe gönderen ile alıcı arasında fonun transferi işlemini yürütmektedir.

Elektronik para örnekleri?

Elektronik para, ayrıca banka banka mevduatı gibi bir özel bankadaki veya diğer finansal kuruluştaki istihkakdır. Elektronik para banka kartları, kredi kartları, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yollarla gittikçe daha yüksek oranda banknot ve metal paranın yerini almaktadır. Bir çok Elektronik Para Anonim Şirketi vardır.

Elektronik ortamda saklanma

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun’da yer alma

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri kapsamında yer alma

İlgili kanunlar çerçevesinde yer bulan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile kullanılan; elektronik para ihraç eden kuruluş haricindeki tüzel, gerçek kişiler tarafından da kabul edilen bir ödeme aracı olma

Yukarıda sıralanan nitelikler ile elektronik para kavramı daha anlaşılır hale gelmektedir. Nitelikleri sıralanan bu parasal değeri belirleyen ve ortaya çıkaran kuruluşlara ise elektronik para kuruluşları denilmektedir. Bu bağlamda farklı aktif elektronik para kuruluşlarından da söz edilebilmektedir. TCMB’nin resmi sitesi üzerinden ise tüm aktif elektronik para kuruluşları incelenebilmektedir.

Kripto para nedir basit anlatım?



Kripto para veya kısaca kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur.

Elektronik para kripto para farkı

Dijital para birimi ile kripto para birimi arasındaki fark, kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçi olmasıdır; bu, bunların merkez bankası veya hükümet gibi merkezi bir otorite tarafından dolaşıma sokulmadığı veya desteklenmediği, bunun yerine bir bilgisayar ağı aracılığıyla yönetildiği anlamına gelir.

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