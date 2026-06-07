“Yok artık” diyeceksiniz! Eski su deposunu incelerken 2 bin yıllık altın madeni buldular
İspanyol Pireneleri'nde on yıllardır rüzgar ve yağmurun oluşturduğu sıradan bir doğa harikası sanılan engebeli dağ manzarasının arkasından, Antik Roma’nın en çılgın mühendislik projesi çıktı. Arkeologların antik bir su deposunu incelerken bulduğu deponun sırrını çözmek için kullanılan ezber bozan OSL tarihleme yöntemi, bölgenin Milattan Sonra 2. yüzyılda işletilen devasa bir hidrolik altın madeni olduğunu bilimsel olarak tescilledi. Romalı madencilerin modern makineler olmadan, sadece dağ tepelerine kurdukları barajlardaki suyun hidrolik gücünü bir balyoz gibi kullanarak tam 2 milyon metreküp toprağı yerinden oynattığı ve imparatorluğun zenginlik kaynağını buradan sağladığı ortaya çıktı.