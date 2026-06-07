“Yok artık” diyeceksiniz! Eski su deposunu incelerken 2 bin yıllık altın madeni buldular

Bilim insanları, bu deponun en son ne zaman kullanıldığını bulmak için ezber bozan bir teknoloji kullandı: Optik Olarak Uyarılmış Lüminesans (OSL) tarihleme yöntemi. Toprağın altındaki kuvars tanelerinin en son ne zaman güneş ışığı gördüğünü ölçen bu test, madenin Milattan Sonra 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başı arasında terk edildiğini gösterdi. Yani maden, Roma İmparatorluğu'nun en ihtişamlı döneminde tam kapasite çalışıyordu. Sadece su ve yerçekimiyle 2 milyon metreküp toprak taşındı Araştırmanın en şoke edici bulgusu ise taşınan toprağın hacmi oldu. Hesaplamalara göre Romalılar, bu madende sadece suyun hidrolik gücünü ve yerçekimini kullanarak tam 2 milyon metreküp (birkaç milyon ton) toprağı yerinden oynattı. Antik tarihçi Yaşlı Pliny’nin metinlerinde bahsettiği ve şair Martial’in şiirlerinde övdüğü "Pirene Altınları" böylece mit olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştü. Madenin, bölgedeki tek Roma kenti olan Iulia Libica'ya yakınlığı, operasyonun askeri ve ekonomik olarak bu kentten yönetildiğini kanıtlıyor. Yakındaki bir Roma mezarlığında bulunan saf altın bilezik ve metalurji atölyesi de bu devasa çarkın parçaları.