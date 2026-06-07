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Spor
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Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic turnuvanın en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı. Takımların güncel form durumları ve kadro dinamiklerinin analiz edildiği listenin zirvesinde Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya mutlak favori olarak gösterilirken, onu Fransa ve Arjantin takip etti. Zorlu play-off aşamalarını geçerek turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızın ise Fildişi Sahili, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin de gerisinde kalarak 24. sırada yer alması Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

#1
Foto - Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları belirlendi. Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, takımların güncel form durumlarını, teknik direktör hamlelerini, sakatlık raporlarını ve kadro dinamiklerini analiz ederek turnuva öncesindeki en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

Listenin zirvesinde, son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken ve turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya yer aldı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

İspanya'yı sırasıyla şu ülkeler takip ediyor: İspanya Fransa Arjantin Brezilya İngiltere Almanya Hollanda Portekiz Kolombiya Hırvatistan

#4
Foto - Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

Turnuvaya play-off aşamasını geçerek katılma hakkı kazanan A Milli Takımımız, güç sıralamasında 24. sırada yer aldı. Milli takımımız; Fildişi Sahili, İsviçre, ABD ve Japonya'nın gerisinde kaldı.

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