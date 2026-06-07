Dünyaca ünlü spor devinden skandal Dünya Kupası listesi! Türkiye’ye verilen sıra futbolseverleri çıldırttı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic turnuvanın en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı. Takımların güncel form durumları ve kadro dinamiklerinin analiz edildiği listenin zirvesinde Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya mutlak favori olarak gösterilirken, onu Fransa ve Arjantin takip etti. Zorlu play-off aşamalarını geçerek turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızın ise Fildişi Sahili, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin de gerisinde kalarak 24. sırada yer alması Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.