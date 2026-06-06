  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı Yüreğin varsa dokunulmazlığını kaldırt! Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı CHP'nin iki ayyaşı Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi! Cumhurbaşkanı Filistin’e sahip çıktı Bayrak saraya asıldı Milli gelir ve ihracat 7 kat arttı! Neden hala kriz söylemi sürüyor? Ali Karahasanoğlu yazdı Soykırımcı bakanların ülkeye girişini yasakladı Siyoniste geçit yok Kumar reklamları ocakları söndürüyor! İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü
Siyaset Ekrem’in emanetçisi Özgür’den istismar siyaseti! Dün ‘Alevileri s…tir et’ , bugün Alevilere vaat
Siyaset

Ekrem’in emanetçisi Özgür’den istismar siyaseti! Dün ‘Alevileri s…tir et’ , bugün Alevilere vaat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dün kurultayda Alevileri hedef alan, hakaret ve tasfiye iddialarıyla çalkalanan CHP’li Özgür Özel’in, bugün Çorum'da “rızalık” vaat ederek sergilediği samimiyetsiz istismar siyaseti kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çorum’da yaptığı konuşmada “Alevi toplumuna rızalık borcu” olduğunu iddia ederek, “O rızalığı devlet adına Alevilerden alacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Ancak Özel’in bu çıkışı, CHP kurultayında yaşanan skandalları ve partisinin Alevi toplumuna yönelik gerçek bakış açısını bir kez daha gündeme getirdi.

KURULTAYDAKİ HAKARETLER HAFIZALARDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibeli 38’inci Olağan Genel Kurultayı’nda, “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek sarf ettiği skandal sözler hâlâ tazeliğini koruyor.

 

Kamera ve kulis arkalarında, “S....ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” diyerek açıkça mezhepsel dışlama ve hakaret dilini kullanan zihniyet, bugün meydanlarda oy devşirmek için bambaşka bir maske takmaya başladı.

EMANETÇİ BAŞKANIN SAMİMİYETSİZLİĞİ

Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde siyaset yürüten ve kamuoyunda "emanetçi" olarak nitelendirilen Özgür Özel’in, kapalı kapılar ardında "Alevileri s...tir et" diyen anlayışla ortak hareket etmesi dikkat çekiyor. Dün parti içi güç savaşlarında Alevi kimliğini hedef alan ve tasfiye etmekle övünen bu siyasi akıl, bugün sıkıştığı her meydanda Alevi vatandaşların duygularını istismar etmeye çalışıyor.

 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "SEÇİMLİK SEVGİ İSTEMİYORUZ"

Çorum'daki vaatlerin ardından sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar ve siyasi analistler, CHP yönetiminin bu tavrını şu sözlerle eleştirdi:

-          “Kurultayda Alevi delege ve yöneticilere yapılan hakaretlerin hesabı verilmedi.”

-          “Seçim dönemlerinde Alevi toplumu sadece bir oy deposu olarak görülüyor.”

-          “Samimiyetten uzak vaatler, geçmişteki "lobi" suçlamalarını unutturmaya yetmiyor.”

Dün hakaret ettikleri topluma bugün devlet adına söz vermeye kalkan Özgür Özel ve ekibinin bu samimiyetsiz "istismar siyaseti", seçmen nezdinde inandırıcılığını tamamen yitirmiş durumda.

CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor
CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor

Gündem

CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor

CHP'nin iki ayyaşı
CHP'nin iki ayyaşı

Gündem

CHP'nin iki ayyaşı

CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası
CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası

Gündem

CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası

Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’
Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’

Siyaset

Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’

Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı
Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı

Gündem

Partililerin saldırısından Özel’in aracına sığındığı belirtilmişti! CHP’li Durmaz: Araca sığındı ifadeleri gerçek dışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İş insanı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki ç..
Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?
Gündem

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi sarstı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya ait olduğ..
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23