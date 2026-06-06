Ekrem’in emanetçisi Özgür’den istismar siyaseti! Dün ‘Alevileri s…tir et’ , bugün Alevilere vaat

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çorum’da yaptığı konuşmada “Alevi toplumuna rızalık borcu” olduğunu iddia ederek, “O rızalığı devlet adına Alevilerden alacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Ancak Özel’in bu çıkışı, CHP kurultayında yaşanan skandalları ve partisinin Alevi toplumuna yönelik gerçek bakış açısını bir kez daha gündeme getirdi.

KURULTAYDAKİ HAKARETLER HAFIZALARDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibeli 38’inci Olağan Genel Kurultayı’nda, “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek sarf ettiği skandal sözler hâlâ tazeliğini koruyor.

Kamera ve kulis arkalarında, “S....ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” diyerek açıkça mezhepsel dışlama ve hakaret dilini kullanan zihniyet, bugün meydanlarda oy devşirmek için bambaşka bir maske takmaya başladı.

EMANETÇİ BAŞKANIN SAMİMİYETSİZLİĞİ

Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde siyaset yürüten ve kamuoyunda "emanetçi" olarak nitelendirilen Özgür Özel’in, kapalı kapılar ardında "Alevileri s...tir et" diyen anlayışla ortak hareket etmesi dikkat çekiyor. Dün parti içi güç savaşlarında Alevi kimliğini hedef alan ve tasfiye etmekle övünen bu siyasi akıl, bugün sıkıştığı her meydanda Alevi vatandaşların duygularını istismar etmeye çalışıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "SEÇİMLİK SEVGİ İSTEMİYORUZ"

Çorum'daki vaatlerin ardından sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar ve siyasi analistler, CHP yönetiminin bu tavrını şu sözlerle eleştirdi:

- “Kurultayda Alevi delege ve yöneticilere yapılan hakaretlerin hesabı verilmedi.”

- “Seçim dönemlerinde Alevi toplumu sadece bir oy deposu olarak görülüyor.”

- “Samimiyetten uzak vaatler, geçmişteki "lobi" suçlamalarını unutturmaya yetmiyor.”

Dün hakaret ettikleri topluma bugün devlet adına söz vermeye kalkan Özgür Özel ve ekibinin bu samimiyetsiz "istismar siyaseti", seçmen nezdinde inandırıcılığını tamamen yitirmiş durumda.