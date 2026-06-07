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Yerel Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı!
Yerel

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde arızalanan özel asansörde mahsur kalan 80 yaşındaki Altun Çınar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde dış cepheye kurulan özel asansörde mahsur kalan 80 yaşındaki Altun Çınar için ekipler seferber oldu.

 

Olay Ata Mahallesi 729 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki binaya dışarıdan kurulan özel asansör ile çıkmaya çalışan 80 yaşındaki Altun Çınar adlı aşlı kadın, asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen yaşlı kadın kurtarılamayınca durum 112 Acil Servis’e bildirildi.

 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı kadını merdivenli itfaiye aracı ile ulaşarak uzun uğraşlar sonucu kurtardı. İtfaiye merdiveni ile binanın dış cephesinde bulunan asansörden merdivenli araç ile aşağıya indirilen yaşlı kadın itfaiye ekiplerine ve vatandaşa bu hizmetleri sunan kurumlara bol bol dua etti.

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