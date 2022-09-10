Gönül Dağı’ndaki oyuncu Aylin kimdir? Gönül Dağı’nın Aylin’i Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 67. bölümüyle 10 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 67. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 67. bölümüyle 10 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 67. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?

GÖNÜL DAĞI’NDAKİ AYLİN KİMDİR?

Bakanlık Gönül Dağı’ndan kopan parçaların Gedelli kasabası için tehlike oluşturduğunu düşünerek kasabanın taşınmasına karar verir.

Fakat Dilek Gönül Dağı’nın altında termal su bulunduğunu fark etmiş ancak kimseye söyleyemeden vefat etmişti. Dilek’in notlarını okuyan Taner ise Gönül Dağı’nın altındaki termal kaynağı fark etmiş ve Gedelli’nin taşınması yerine ağın ıslah edilmesini ve termal suyun bir kazanç kapısına çevrilmesini önermişti.

Gedelli’ye Bakanlık tarafından gönderilen mühendis Aylin ise termal kaynak planlarının hayata geçirilmesi ve Gönül Dağı’nın ıslahı çalışmalarında yer alan ekibi yönetecek.

AYLİN’LE TANER SEVGİLİ Mİ OLACAK?

Gedelli’ye çalışmak için gelen Aylin ile Taner arasında bir ilişki başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Ancak Taner’in çocukluğundan beri Dilek’e aşkı olması ve onu acı bir şekilde kısa zaman içinde kaybetmesi Aylin ve Taner aşkının çok inandırıcı olmayacağını düşündürüyor.

GÖNÜL DAĞI’NIN AYLİN’İ BERFİN KIYMAZ KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Berfin Kıymaz, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnelerinde oyunculuk tecrübelerini artıran Berfin Kıymaz Gönül Dağı dizisi ile ilk defa kamera önü oyunculuk deneyimi yaşıyor.

Berfin Kıymaz Boyu, Kaç Yaşında?

Berfin Kıymaz 23 yaşındadır. Doğum tarihi 1999. Boyu 1.70 cm, kilosu ise 52’dir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Resmi instagram hesabını @berfinkiymaz ismi ile kullanmaktadır. Maalesef aslen nereli olduğu ve doğum yeri gibi diğer merak edilen bilgilerine henüz ulaşılamamıştır.

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