İmamoğlu’ndan para alan gazeteciler kim? Kim Bu Saraçhane Bülbülleri? Atay’dan Sert İddialar

Erdem Atay, yaptığı son değerlendirmede, “İmamoğlu’ndan kimler para aldı, kimler parayla haber yazdı, kimler parayla satılmış troller haline döndü bunların hepsini Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun bunları ifşa edeceğini duydum” ifadelerini kullandı.

Atay’dan Sert İddialar:

Bu açıklamalar, kamuoyunda "Saraçhane bülbülleri" olarak nitelendirilen isimlerin kim olduklarına ve ne tür ilişkiler ağı içinde bulunduklarına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

“Gazetecilik Değil, Para Karşılığı Manipülasyon”

Atay’ın dile getirdiği bir diğer önemli detay ise, yaklaşık on kadar gazetecinin MASAK araştırması kapsamında mercek altına alındığı bilgisiydi. Konuyu sert bir dille eleştiren Atay, gazetecilik etiğini yok sayan bu tür faaliyetlerin basın dünyasından temizlenmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu gazeteci tayfasını, bu medya tayfasını bir yok etsinler, ben bunu istiyorum.”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kişisinden ya da kurumundan gizli gizli paralar alan gazetecilerin ne kadar para aldığını, nasıl aldığını ifşa edeceğini duydum.”

“Elde alınan paraların döviz bazında olduğu konuşuluyor.”

Medya içeriklerinde objektiflik ve etik değerlerin korunması hususunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyan bu iddialar, basın camiasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.