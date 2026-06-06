  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı Yüreğin varsa dokunulmazlığını kaldırt! Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı CHP'nin iki ayyaşı Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi! Cumhurbaşkanı Filistin’e sahip çıktı Bayrak saraya asıldı Milli gelir ve ihracat 7 kat arttı! Neden hala kriz söylemi sürüyor? Ali Karahasanoğlu yazdı Soykırımcı bakanların ülkeye girişini yasakladı Siyoniste geçit yok Kumar reklamları ocakları söndürüyor! İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü
Gündem İmamoğlu’ndan para alan gazeteciler kim? Kim Bu Saraçhane Bülbülleri? Atay’dan Sert İddialar
Gündem

İmamoğlu’ndan para alan gazeteciler kim? Kim Bu Saraçhane Bülbülleri? Atay’dan Sert İddialar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Basın dünyasında yankı uyandıran bir iddiayı gündeme getiren Gazeteci Erdem Atay, medya organlarında bazı isimlerin para karşılığında haber yaptığı ve bu şekilde "satılmış troller" haline geldiğini savundu. Atay, bu durumun netleşmesi adına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

Erdem Atay, yaptığı son değerlendirmede, “İmamoğlu’ndan kimler para aldı, kimler parayla haber yazdı, kimler parayla satılmış troller haline döndü bunların hepsini Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun bunları ifşa edeceğini duydum” ifadelerini kullandı.

Atay’dan Sert İddialar:

Bu açıklamalar, kamuoyunda "Saraçhane bülbülleri" olarak nitelendirilen isimlerin kim olduklarına ve ne tür ilişkiler ağı içinde bulunduklarına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

“Gazetecilik Değil, Para Karşılığı Manipülasyon”

Atay’ın dile getirdiği bir diğer önemli detay ise, yaklaşık on kadar gazetecinin MASAK araştırması kapsamında mercek altına alındığı bilgisiydi. Konuyu sert bir dille eleştiren Atay, gazetecilik etiğini yok sayan bu tür faaliyetlerin basın dünyasından temizlenmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

  • “Bu gazeteci tayfasını, bu medya tayfasını bir yok etsinler, ben bunu istiyorum.”
  • “Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kişisinden ya da kurumundan gizli gizli paralar alan gazetecilerin ne kadar para aldığını, nasıl aldığını ifşa edeceğini duydum.”
  • “Elde alınan paraların döviz bazında olduğu konuşuluyor.”

Medya içeriklerinde objektiflik ve etik değerlerin korunması hususunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyan bu iddialar, basın camiasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini ö..
Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı
Sağlık

Kabus haline gelmeye başladı… İstanbul’daki keneler bu hastalığı taşıyor! Oytun Erbaş kenelerden kurtulmanın yolunu açıkladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaz aylarında artması beklenen kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu ve yapılması gerekenleri sıralad..
Siyonistin köpeği yine havladı: Apo’yu ve Eko’yu serbest bırakın
Gündem

Siyonistin köpeği yine havladı: Apo’yu ve Eko’yu serbest bırakın

ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşan Türkiye karşıtı Michael Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı. Apo, Demirtaş ve İmamoğlu’nun hemen bırak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23