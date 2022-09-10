TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuru şartları neler? | TOKİ evlerine nasıl başvurulur? TOKİ 2022 başvuru nereden yapılır?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? | Düşük taksit ve uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, TOKİ evleri için başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 2022 başvuru nereden yapılır? TOKİ başvuruları başladı mı? - TOKİ evlerine nasıl başvurulur? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ 2022 başvuru nereden yapılır?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ başvuruları henüz başlamadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Toplu Konut Projesi ile ilgili detaylı açıklama 13 Eylül tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu. "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

1-Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

2- Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

3- İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar için İstanbul'da geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar ve evi olmayanlar sosyal konuta başvuru yapabilecek. Ayrıca gelir sınırı dışında ev sahibi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak.

Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Konutların maliyetine devlet desteği de sağlanacağı için özel sektörün satışa sunduğu evlerden daha ucuz olacak. Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engelliler için özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

TOKİ EVLERİNE NASIL BAŞVURULUR? (TOKİ İSTANBUL 2022)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

• Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

AYLIK ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' demişti. Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.



TOKİ Başvuru ücreti ne kadar 2022? 2.400 TL, 240 ay vade ile sizin de eviniz olsun!

İlginizi çekebilir → Murat Kurum: Asgari ücretli de ev sahibi olacak! Sosyal konut projesinde geri sayım başladı → TIKLAYINIZ