Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını kaldıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınlayan Yılmaz, elde edilen bu tarihi başarının Kıbrıs Türk halkını en güzel şekilde temsil ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin şampiyonluğuna ilişkin NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
KKTC A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Turnuva boyunca sergilediği mücadele ve başarı ile Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil eden futbolcularımızı, teknik heyeti, KKTC Futbol Federasyonu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."