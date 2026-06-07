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Yaşam Sahte polis ve savcı şebekesine gişelerde kıskıvrak yakalama: 4 milyon liralık vurgun berber dükkanından çıktı
Yaşam

Sahte polis ve savcı şebekesine gişelerde kıskıvrak yakalama: 4 milyon liralık vurgun berber dükkanından çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahte polis ve savcı şebekesine gişelerde kıskıvrak yakalama: 4 milyon liralık vurgun berber dükkanından çıktı

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşın 4 milyon lira değerindeki altın ve dövizini gasp eden 4 dolandırıcı, polisin amansız takibiyle Ankara çıkışındaki gişelerde kıskıvrak yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen jet operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, çaldıkları serveti gizledikleri berber dükkanı da Dolandırıcılık Büro ekiplerince deşifre edildi.

Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 milyon lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli bir adrese gitti.

Adresteki kişiyi kamu görevlisi olduklarına inandıran şüpheliler, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri alarak kayıplara karıştı.

Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Kaçış güzergahı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı.

Çalışmaların ardından bir berber dükkanında arama yapan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdura ait ziynet eşyası ve dövizlerin saklandığı yeri de tespit etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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