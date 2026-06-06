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Dünya Keir Starmer’den şok iddia: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir
Dünya

Keir Starmer’den şok iddia: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Keir Starmer’den şok iddia: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, tedirgin eden ifadeler kullandı. Starmer "İstihbarat değerlendirmemiz ve NATO'daki diğer ülkelerin değerlendirmeleri, Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırısının 2030 gibi yakın bir tarihte gerçekleşebileceği yönündedir" diye konuştu.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bir savunma sanayi fabrikası ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu. Starmer, Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırı tehdidi nedeniyle savunmanın güçlendirilmesinin aciliyetini vurguladı.

RUSYANIN MUHATEMEL SALDIRILARI İÇİN TARİH VERDİ

Starmer, "Bunun önemine dair bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa, istihbarat değerlendirmemiz ve NATO'daki diğer ülkelerin değerlendirmesi, Rusya'nın 2030 gibi erken bir tarihte NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği yönündedir" dedi.

Starmer, "Bu savunma yatırım planı gerçekten önemli olacak, ülkemizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz geleceğin yeteneklerine çok odaklanacak. Bu, sizin ve ülke genelindeki sizin gibi diğer insanlar için daha fazla iş anlamına gelecek, çünkü savunma harcamalarını artırdıkça, ki bunu zaten yaptık, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan savunma yatırım planını uygularken, bununla birlikte bu ülkede iyi ücretli, nitelikli işlerin de olması gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

 

TÜRKİYE'DE YAPILACAK ZİRVEYE ÖZEL ÖNEM

Savunma yatırım planı üzerinde Silahlı Kuvvetler ile bir süredir yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyleyen Starmer, "Çünkü bu etkileşime ihtiyacımız var. En çok hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyuyorsunuz, hangi zaman diliminde ihtiyaç duyuyorsunuz? Savunma Bakanlığı ile ve aslında hükümet genelinde çalıştık; çünkü bu, hükümetlerarası bir önceliktir. Bu plan, yalnızca birkaç hafta sonra yapılacak olan NATO Zirvesi'nden önce yayımlanacak. Bu, dünyanın dört bir yanından ülkelerin bir araya geldiği çok önemli bir zirve" dedi.

Starmer, NATO'nun dünyanın şimdiye kadar gördüğü en etkili askeri ittifak olduğunu da vurguladı.

 

NATO'NUN STRATEJİK ZİRVESİ ANKARA'DA

Ankara’da düzenlenecek zirve, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ikinci NATO liderler toplantısı olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin ittifakın güvenliği açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgularken, zirvede savunma harcamaları, savunma sanayi kapasitesi ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıkmasının beklendiğini ifade etmişti.

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