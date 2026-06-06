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Gündem Yurdun insanından Özel’e müthiş gönderme: ‘Reis, balıklar ürksün diye gönderiyor bunları’
Gündem

Yurdun insanından Özel’e müthiş gönderme: ‘Reis, balıklar ürksün diye gönderiyor bunları’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlelerine karşı geçmişte "balıklar ürküyor" diyerek akıl dışı iddialarla muhalefet yapmaya çalışan CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sinoplu vatandaştan ders niteliğinde ironik bir gönderme geldi. Uzun süredir parti içi krizler, skandallar ve çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen Özel'in milli projelere yönelik vizyonsuz yaklaşımı, SİPER hava savunma sisteminin sevkiyatını gururla izleyen halkın tokat gibi yanıtıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Sinop’ta yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi’nin test merkezine sevkiyatı sırasında çekilen bir video, savunma sanayisi başarılarını değersizleştirmeye çalışan siyasi zihniyete adeta ders verdi. Dev askeri konvoyun geçişini cep telefonuyla kaydeden Hakki Bayrakcan isimli vatandaşın, Özgür Özel’in geçmişte sarf ettiği "O testlerden balıklar ürküyor" şeklindeki ifadelerine getirdiği iğneleyici eleştiri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sinop'ta SİPER Hava Savunma Sistemi'nin sevkiyatını kaydeden bir vatandaşın, CHP Eski Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişteki Sinop mitinginde sarf ettiği "O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar" şeklindeki açıklamasına yaptığı ironik atıf gündeme bomba gibi düştü.

"FÜZELERİMİZ GİDİYOR, UCU BUCAĞI YOK BUNLARIN..."

Sinop'ta, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi'nin test atış merkezine sevkiyatı gerçekleştirildi. Dev askeri konvoyun geçişi, güzergâh üzerinde bulunan Hakkı Bayrakcan isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Askeri sevkiyat anlarını anbean kaydeden Bayrakcan, o esnada cep telefonu kamerasına konuşarak, "Füzelerimiz gidiyor, ucu bucağı yok bunların. Balıklarımız korkuyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok. Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor bunları buraya, ben biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın savunma sanayisi hamlelerine desteğini ve geçmişteki siyasi tartışmalara yönelik iğneleyici yaklaşımını ortaya koyduğu o anlar, dijital mecralarda yeniden yoğun etkileşim aldı.

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Yorumlar

Mikail

Dahası defasında olacak biiznillah yunan kimdirki onların ağa babaları diz çökecek ....

Kubilay

Millet füze bulamaz, dış ülkelerden almaya kalkar vermezler, biz kendimiz üretiyoruz ama gel gör ki balıkları hesaba katmıyoruz:)) fıkra gibi yav, ne desem bilemedim
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