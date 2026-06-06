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Yerel İstanbul'da metro hattında arıza!
Yerel

İstanbul'da metro hattında arıza!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular metrodan inerek tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılırken, duran metrodan inen bazı yolcular, Nurtepe istasyonuna varmak için tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, metroda bulunan bazı yolcuların tahliye edildiği de öğrenildi.

Metro İstanbul’dan açıklama

Yaşanan arızaya ilişkin Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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