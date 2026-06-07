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Spor
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Yeniakit Publisher
Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi cephesinden taraftarları ayağa kaldıran çok çarpıcı bir transfer mesajı geldi.

#1
Foto - Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

Daha önce Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi dünya yıldızlarıyla anlaştığını duyuran; ardından Hakan Çalhanoğlu ile de yıllık 9 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştığı iddia edilen Hakan Safi, bu kez sosyal medyadan transfer ateşini resmen yaktı.

#2
Foto - Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

Safi'nin seçim kampanyasını yürüten resmi sayfasından, son derece dikkat çekici bir paylaşıma imza atıldı. Yapılan paylaşımda, Inter'in şampiyonluk kutlamalarında A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun dansıyla özdeşleşen ve tüm dünyada viral olan "Made in Romania" adlı parça kullanıldı.

#3
Foto - Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

Bu sürpriz ve manidar hamle, sarı-lacivertli taraftarlar arasında "Hakan Çalhanoğlu transferi kesin olarak bitti" şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Sandıkların kurulduğu ve oyların kullanıldığı kritik günde yapılan müzikli gönderme, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde atacağı en büyük imzanın milli yıldız olacağı iddialarını zirveye taşıdı.

#4
Foto - Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı paylaşıma göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Hakan Safi başkan seçilirse transferi resmiyete kavuşturacak. Sabuncuoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle de konuştuğunu belirterek, şunları söylediğini belirtti:

#5
Foto - Ve Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası geldi: Anlaşma sağlandı

"Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız."

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