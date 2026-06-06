Asya-Pasifik turu tamamlandı: Bakan Fidan Bangladeş makamlarına teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bangladeş’in şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek, ülkenin huzur, refah ve istikrarı için ortaya konulan çabalara tanıklık ettiklerini ifade etti.

Mevkidaşı Dr. Khalilur Rahman ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme iradesini teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti;

Asya-Pasifik ziyaret turumuzun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş’te, Başbakan Tarique Rahman tarafından kabul edildik ve Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretimiz boyunca, Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş’in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik.

“BANGLADEŞLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde, son derece sağlam temeller üzerinde yükselmekte olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ve Bangladeşli kardeşlerimize destek olmaya aynı güçlü iradeyle devam edeceğiz.

Gösterdikleri sıcak ev sahipliği için, başta değerli kardeşim Dr. Khalilur Rahman olmak üzere, Bangladeş makamlarına ve halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilen kıymetli mevkidaşımı bir kez daha kutluyorum. Bu önemli görevi büyük bir başarıyla yerine getireceğinden eminiz.

Ziyaretimiz kapsamında, Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarını da ziyaret etme imkanımız oldu. Bangladeş, bir milyondan fazla Rohinga Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluk yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz, Rohinga krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox's Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik.

Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabaları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde, zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.