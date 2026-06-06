Genel Kurul olaylı geçiyor! Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren tezahürat
Fenerbahçe kongresinde öfkelenen Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin bölümüne doğru yürüyünce gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Gün içerisinde kongre üyeleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından bu kez protokol tribününde kavga çıktı.
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de yer aldığı protokol tribününde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen sözlü gerginlik, çevrede bulunanların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Fenerbahçe kongresinde öfkelenen Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin bölümüne doğru yürüyünce gerginlik yaşandı.